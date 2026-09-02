Reprodução/Internet Boni explicou por que músicas das novelas eram definidas na véspera

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, revelou nesta quinta-feira (27) por que as músicas das aberturas das novelas da Globo eram definidas somente na véspera da estreia. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-chefão da emissora assumiu a responsabilidade pelo costume e explicou que buscava uma canção capaz de funcionar com o trabalho visual. Segundo o veterano, diversas pessoas participavam da escolha, mas cabia a ele dar a palavra final.

Boni explica demora na escolha das músicas

Ao apresentar o relato,atribuiu com humor a demora ao próprio comportamento nos bastidores. “O motivo das músicas das novelas serem definidas no último dia era um só: um sujeito chatinho que tinha lá na Globo”, brincou o executivo na legenda. Em seguida, ele explicou que o processo ocorria mesmo quando os capítulos já estavam concluídos, já que existiam várias opções de músicas disponíveis para a equipe escolher.

“Olha, as novelas naquele tempo ficavam prontas 20 dias antes de irem para o ar, porque assim que a censura federal exigia. Não pensem que faltavam opções, pelo contrário, muitas e muitas músicas, o que dificultava a escolha”, explicou. O ex-chefão afirmou que a quantidade de alternativas tornava a definição mais difícil e que a equipe buscava uma faixa capaz de causar impacto logo no início da exibição.

contou que interferia diretamente nas escolhas feitas para as produções. “E a gente queria que ela, de início, já fosse uma coisa que pegasse. Lá na Globo, tinha um cara chatinho chamado José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que chegava e implicava com todas as aberturas de músicas, que queria escolher o que era o melhor”, lembrou.

Outro fator determinante era a necessidade de fazer a música funcionar em conjunto com a identidade visual desenvolvida para a abertura. “Tinha que combinar abertura com o trabalho do Hans Donner, a parte visual. Essa batalha só se resolvia na véspera. Não tinha outro jeito, porque era muita gente opinando e eu batia o martelo”, detalhou o executivo.

Segundo, a integração entre imagem, música e novela era planejada mesmo quando a decisão chegava apenas no último momento. “E é assim que nós fomos criando inúmeros sucessos musicais que acompanharam o sucesso das nossas novelas. Era uma coisa muito integrada, muito pensada, decidida no último momento”, reforçou.