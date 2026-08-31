Reprodução/Internet Streaming supera a Globo em oito mercados medidos pelo Ibope

A hegemonia das TVs abertas ainda é indiscutível, mas as cinco principais redes de televisão do país estão perdendo cada vez mais território para os serviços de vídeo sob demanda. Um levantamento inédito, feito com base nos números de audiência aferidos pelo Ibope, obtido com exclusividade pela coluna, sinaliza que as plataformas de streaming já superam a performance da Globo em mais da metade das capitais que fazem parte do Painel Nacional de Televisão.

O levantamento considera apenas os índices colhidos em junho, último mês do primeiro semestre de 2026. Ao longo dos 30 dias daquele mês, a Globo deixou de ser a primeira escolha do público em Porto Alegre, na área de cobertura da RBS TV; Fortaleza, com a TV Verdes Mares; Curitiba, em que as atrações são exibidas pela RPC; em Brasília, com uma filial; em Campinas, com a EPTV; em Vitória, por meio da TV Gazeta; Manaus, pela Rede Amazônica; e Florianópolis, com a NSC TV.

A região Sul do país é a única em que os serviços de streaming têm 100% de aproveitamento diante da Globo. No entanto, a maior desvantagem da rede para os serviços de vídeo sob demanda foi observada em Campinas, com a EPTV tendo 2,3 pontos a menos que as plataformas de conteúdo. Por lá, os demais canais de televisão aberta sequer conseguem superar o somatório da televisão por assinatura, situação que se repete apenas em Florianópolis.

Globo alcança melhor resultado no Rio de Janeiro

A pesquisa de junho também revela o enfraquecimento generalizado da TV por assinatura: com cada vez menos assinantes, os canais pagos já acumulam menos que 1 ponto de média mensal nas três capitais aferidas na região Nordeste e em Belém -- o pior desempenho nacional foi em Recife, com 0,5 ponto, número que sequer bate a TV Tribuna, afiliada da Band na capital pernambucana. A melhor performance da TV paga em junho foi no Rio de Janeiro, com 3,3 pontos de média.

O Rio, por sinal, também é detentor da melhor audiência nacional da Globo: foram 13,0 pontos ao longo dos 30 dias de junho. A lanterninha da maior rede do país foi ocupada pela TV Gazeta de Vitória, com 8,2 pontos. A Record registra seu maior ibope (3,9 pontos) em Goiânia, com Belém (1,4 ponto) se revelando a sua pior capital. No caso do SBT, o topo do ranking é ocupado pelos 3,5 da TV Jangadeiro de Fortaleza, com a VTV Campinas e a TV Norte Pará na lanterninha (1,4).

Band e RedeTV! tem performances mais lineares nas capitais do Painel Nacional de Televisão. A emissora mantida pela família Saad registrou sua audiência mais alta em São Paulo, com 0,9 ponto, e emplacou o seu pior desempenho em Goiânia (0,2). O melhor índice da RedeTV!, de 0,3 ponto, também é observado em São Paulo, enquanto o pior, de traço absoluto, é registrado em Belém, Goiânia e Salvador.