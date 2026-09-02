Reprodução/Internet Silvia Vinhas afirmou que sua idade determinou a demissão da Band

Silvia Vinhas afirmou que sua idade foi determinante para a demissão da Band em 2014, logo depois da cobertura da Copa do Mundo no Brasil. Em entrevista ao Pode Mais, a jornalista relembrou o desligamento após quase 25 anos na emissora e revelou o impacto pessoal da decisão. Perto dos 50 anos, na época, ela afirmou que se considerava no auge profissional.

A apresentadora já havia abordado o assunto em seu podcast, PodChegar, e relacionou diretamente a saída à idade. “Eu saí da Band por motivo de idade. Aí é duro, bate num lado de autoestima. Você fala: ‘Peraí, além de me mandar embora, está me chamando de velha?’”, relembrou. Segundo Silvia Vinhas, a forma como interpretou a decisão da emissora também afetou a percepção que mantinha sobre si mesma naquele período.

Silvia Vinhas relata impacto da demissão da Band

Depois de quase 25 anos ligada ao canal,contou que havia desenvolvido uma identidade diretamente associada à empresa. “Eu fiquei muito tempo na Band. A gente cria uma identidade. ‘A Silvia da Band’. E aí, da noite para o dia, você perde essa identidade", disse. O rompimento repentino dessa ligação profissional levou a jornalista a enfrentar uma crise pessoal depois de deixar a emissora da família Saad em 2014.

Silvia Vinhas também revelou que ainda evita passar diante da antiga emissora. “Eu não passo mais na frente da Band. Era a minha casa. Eu nasci ali. Como é que você cria um filho, dá tudo de melhor para ele, aí quando esse filho está pronto, maduro, você manda ele embora?”, contou. “Mas, às vezes, as pessoas não acham. Acham que está na hora de você sair. Eu não posso apertar um botão e voltar a ser jovem", disse.

Formada em odontologia antes de migrar para a televisão, a jornalista contou em abril para o The Noite, do SBT, que sua entrada na TV aconteceu de forma inesperada e acabou abrindo caminho para que se tornasse a primeira mulher a cobrir automobilismo no Brasil, acompanhando de perto as 500 Milhas de Indianápolis e entrevistando nomes internacionais, como John Travolta.

"Comecei a minha carreira nos Estados Unidos, na Fórmula Indy e aí acabou o contrato deles com a Band. Já tinha uma filha e recebi um convite para voltar para o Brasil para fazer o Show do Esporte", relatou.