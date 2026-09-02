Reprodução/Internet Fernando Gabeira criticou o formato das sabatinas feitas pela Globo

Fernando Gabeira criticou, na GloboNews, o espaço destinado às propostas dos candidatos à Presidência nas sabatinas promovidas pela Globo. Durante a Central das Eleições do último sábado (29), o jornalista avaliou que as entrevistas dedicaram tempo excessivo às polêmicas dos políticos. Para ele, essa escolha prejudicou discussões programáticas sobre assuntos como aquecimento global e política externa.

“Eu pensei muito nessas entrevistas e acho que elas têm uma estrutura mais ou menos definida. A primeira parte delas é para lavar a roupa suja do candidato, e a segunda parte é de proposta. Às vezes, a primeira parte leva muito tempo, mais tempo do que levaria”, iniciou Fernando Gabeira. “Porque tem muita roupa suja para lavar”, disse Valdo Cruz.

O comentarista atribuiu parte do tempo gasto com controvérsias à resistência dos candidatos em responder às perguntas. “Ou então porque eles relutam muito em dar a resposta que seja necessária. Então, com essa estrutura, eu achei que, do ponto de vista de uma campanha, ficou no ar uma série de possibilidades que não foram esgotadas”, completou o jornalista da GloboNews.

Como exemplo, o comentarista citou temas internacionais associados a Lula que não tiveram espaço na entrevista. “Vou dizer, por exemplo, o Lula tem uma atividade internacional, ele tem uma proposta de participação no debate ambiental do mundo, ele fala sobre a guerra da Ucrânia, fala sobre Gaza, fala sobre a guerra no Irã, mas a política externa não apareceu no debate com ele”.

Fernando Gabeira comenta posição sobre aquecimento global

Ao abordar Flávio Bolsonaro, Gabeira apontou a discussão sobre mudanças climáticas como outro assunto que poderia ter recebido maior atenção. “Da mesma maneira, o Flávio Bolsonaro, ele consegue dar respostas, ele consegue dizer assim: 'Existe uma chuva, está chovendo um pouco mais e tal'. Ele nega o aquecimento global, e não há assim um momento de apresentação dessa negação mais clara”.

Na avaliação feita na GloboNews, Fernando Gabeira defendeu que as posições ambientais dos candidatos precisam aparecer com maior clareza para o público. “É preciso enfatizar, porque é um dado muito importante. É muito importante você ressaltar isso, porque é o nosso destino que está em jogo. Se você vai, eventualmente, votar numa pessoa que nega o aquecimento global, você está, de uma certa maneira, admitindo a barbárie”, concluiu.