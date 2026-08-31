Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro e César Tralli

Ticiane Pinheiro confessou que viveu uma semana diferente em casa com o esposo, César Tralli. Enquanto ela estava em preparação para mais uma etapa do Dança dos Famosos, o jornalista comandava as sabatinas com candidatos à Presidência da República. Ela comentou sobre o assunto no Domingão.

"Fiquei pensando em você essa semana. Fiquei imaginando a casa de vocês. Porque era uma casa bem eclética: devia ser a Ticiane ensaiando a dança e o César Tralli se preparando para entrevistar os candidatos à Presidência da República", disse o apresentador Luciano Huck no último domingo (30).

Com o momento, Luciano Huck aproveitou e elogiou o desempenho de Tralli e Vasconcellos: "Parabéns para César Tralli, Renata Vasconcellos e toda a equipe do jornalismo, que cumpriram uma missão cívica essa semana entrevistando os candidatos à Presidência da República. Foi excelente poder ouvir esta conversa com todos eles", pontuou.

Sobre o Dança dos Famosos, Ticiane Pinheiro comentou que tem até sido uma mãezona para o seu grupo: "Eu gosto, quem ama, cuida", confirmou Ticiane, com referência à atual novela das nove da Globo. "Esse grupo tem uma energia muito legal, a gente se ama muito, a gente se apegou. A gente cuida um do outro. Eu sou a mais velha, então, acho que cuido como mãe mesmo", disse.





Sabatina na Globo

As entrevistas foram realizadas pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli. É a primeira vez que a saatina da Globo contou com os candidatos após o Jornal Nacional e não dentro do jornalístico, como era de costume.

Reprodução/TV Globo César Tralli e Renata Vasconcellos

No período, Ana Paula Araújo e Márcio Bomfim comandaram o Jornal Nacional dos estúdios da emissora no Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Trajetória de Ticiane Pinheiro

Reprodução/Internet Ticiane Pinheiro no Dança dos Famosos





Ticiane Pinheiro Tralli é apresentadora e ex-atriz. Comandou por anos o Hoje em Dia, na Record. Chegou também a apresentar o Troca de Esposas e o Canta Comigo Teen.

É filha do engenheiro Fernando Pinheiro das Dores e de Helô Pinheiro. Possui duas graduações: formou-se em Jornalismo, em 1997, e em Cinema, em 2004.

Em 2014, começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em 2017 e tiveram nomes conhecidos como padrinhos, entre eles Ana Hickmann, César Filho, Karina Bacchi, Otávio Mesquita, Ricardo Almeida e Maya Mazzafera.