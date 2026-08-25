Reprodução/Instagram/@ticipinheiro Ticiane Pinheiro fala sobre novo programa

A apresentadora Ticiane Pinheiro é a nova estrela da TV Globo e, em breve, ela comandará uma atração na telinha da emissora carioca. A esposa de César Tralli, inclusive, está no Dança dos Famosos.

Sem data de estreia definida, Ticiane Pinheiro contou que a atração é diferente do que já foi produzido pelo canal. Em entrevista, a esposa de César Tralli contou que as gravações da atração foram adiadas devido à sua participação no programa de Huck.

“Na hora que recebi o convite para o Dança dos Famosos, fiquei superfeliz, só que eu estou com um projeto no Globoplay e falei: ‘Gente, como eu vou dar conta do projeto e da dança?’”, pontuou à Quem.







"Eu conversei com o pessoal e a gente decidiu realmente entrar na dança e deixar o projeto para depois", disse a filha de Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.

Reprodução/Record Apresentadora Ticiane Pinheiro





"Fiquei muito feliz, porque consegui fazer as duas coisas, e não ao mesmo tempo, porque acho que eu ia enlouquecer", brincou a profissional.

Ela ainda falou sobre os detalhes de sua atração no streaming do canal carioca. De acordo com a veterana, o reality é original: "A gente está montando, mas é uma coisa do Estúdio Globo que está fazendo, não é um reality que já existe e a gente está trazendo", cravou.

Mas é isso, ainda não posso dizer muita coisa, porque, na hora certa, a gente vai contar tudo sobre o reality. Mas eu vou apresentar e é uma coisa grandiosa, muito legal. Ticiane Pinheiro





"Eu nunca fico nervosa, porque, como comecei na TV desde pequenininha, acho que para mim tudo é uma diversão", finalizou.

Trajetória de Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro Tralli é apresentadora e ex-atriz. Comandou por anos o Hoje em Dia, na Record. Chegou também a apresentar o Troca de Esposas e o Canta Comigo Teen.

Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro no Dança dos Famosos

É filha do engenheiro Fernando Pinheiro das Dores e de Helô Pinheiro. Possui duas graduações: formou-se em Jornalismo, em 1997, e em Cinema, em 2004.

Em 2014, começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em 2017 e tiveram nomes conhecidos como padrinhos, entre eles Ana Hickmann, César Filho, Karina Bacchi, Otávio Mesquita, Ricardo Almeida e Maya Mazzafera.