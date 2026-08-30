Reprodução/TVGlobo Cauã Reymond chora no programa do Mion

Cauã Reymond, 46, não conseguiu segurar as lágrimas ao reviver algumas lembranças complicadas de quando ainda era criança. Ao ser questionado por Marcos Mion, 47, sobre histórias de família no Caldeirão com Mion, da TV Globo, deste sábado (29), o ator acabou se emocionando.

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O ex-marido de Grazi Massafera chorou ao lembrar do avô, Carlos Marques de Souza (1923-2012), que morreu aos 89 anos em decorrência de pneumonia. O famoso marcou presença no quadro Questionário Mionzera.

No entanto, pouco antes de exibir o trecho em que o ator falava do avô, o apresentador deixou claro que talvez o veterano chorasse."Eu abri uma gavetinha que vai ser difícil segurar a lágrima", afirmou. Na ocasião, o ator elegeu o avô ao ser questionado sobre quem escolheria para falar "obrigado".





"Meu avô foi a pessoa que pagou meus estudos, junto com minha avó, óbvio, e me deu a possibilidade de estudar em colégio particular. Comprava o material escolar, que a minha família materna não podia, minha avó materna era doméstica", explicou Cauã Reymond.

Ainda durante o seu relato, o intérprete comentou sobre as diversas dificuldades que enfrentou na infância. "Eu fui criado muito na área de serviço dos outros, comendo pedacinho de bolo que sobrou. É muito difícil olhar para mim hoje e imaginar isso, eu sei. Eu passei muita dificuldade de abrir a geladeira e ela fazer: 'bu' [expressão de susto]. Meu irmão também passou por isso, a gente passou muita dificuldade", contou.

Reprodução/TVGlobo Cauã Reymond chora em conversa com Marcos Mion





Apesar disso, o artista explicou que o avô o visitava a cada 15 dias e fazia compras para a casa. "Para comer manteiga e comer pão francês, que a gente não tinha [...] Fui muitas vezes para a escola com a roupa não lavada. E o meu avô deu dignidade. E eu sou muito grato. Descanse em paz", completou Cauã, que chorou logo em seguida.

Algum tempo antes de partir, seu avô foi diagnosticado com Alzheimer. Contudo, ainda lúcido, deixou para o neto uma lembrança mostrando que tinha muito orgulho de sua trajetória.

Reprodução/Internet Cauâ Reymond e avô já falecido





"Escreveu em um guardanapo no começo do Alzheimer que eu tinha começado uma carreira que ninguém na família tinha tentado, e que ele queria muito me ver brilhar. Logo depois, começou a perder a memória", lamentou.

Relação de pai e filha

Ao falar sobre sua família, durante a conversa com Marcos Mion, o ator destacou a relação de confiança que construiu com a filha, Sofia, de 14 anos, que teve com sua ex-mulher, Grazi Massafera.

Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Sofia Massafera





"Eu entendi, em conversas com a psicóloga dela e com a Grazi, que se eu ficasse no lugar de pai, na adolescência, não ia dar certo. Eu fui amolecendo e encontrando esse lugar em que coisas muito íntimas dela, ela contou pra mim. Não troco isso por cinco Oscars", contou.

Cauã também disse que reza para o anjo da guarda antes de dormir com Sofia e que se diverte jogando videogame com a herdeira. “É maneiro pra caramba”, celebra.



