Reprodução/Zé Paulo Cardeal/TV Globo Morre o jornalista Carlos Monforte

O jornalista Carlos Monforte morreu nesta segunda-feira (31), aos 77 anos. Ele é considerado o primeiro âncora do jornalismo brasileiro. A causa da morte do apresentador não foi informada.

Monforte acumulou as funções de editor-chefe e apresentador do Bom Dia Brasil, ficando por nove anos no comando do programa.

Considerado um dos primeiros âncoras do Brasil, Carlos Monforte comentou sobre a função que exerceu e ainda fez uma comparação com a dos âncoras norte-americanos: “Âncora é uma expressão que nasceu nos Estados Unidos: anchor-man. Mas o âncora americano é o que apresenta o jornal, simplesmente. Ele não dá um palpite, não dá uma opinião, simplesmente apresenta o jornal. No Brasil, o âncora é o editor-chefe: ele comanda, diz o que entra no jornal, qual será a sequência dos blocos”, disse.

Trajetória de Carlos Monforte

Formado pela Faculdade de Comunicação em 1972, Carlos Monforte foi contratado pela Globo em 1978, como repórter local, mas logo depois começou a fazer reportagens para o Jornal Nacional e Fantástico.





Com a criação do Bom Dia Brasil, em 1983, ele logo assumiu o cargo de editor-chefe e apresentador do programa. Em 1998, Carlos trabalhou no Espaço Aberto, da Globonews.

Reprodução/TV Globo Apresentador Carlos Monforte





No fim dos anos 1980, participou do Palanque Eletrônico, atração que entrevistava os candidatos à Presidência na eleição de 1989, primeira direta após a ditadura militar no Brasil.

E, no final de 2000, atuou como coordenador da Globonews Brasília e apresentador do Jornal das Dez por lá.

Reprodução/TV Globo Morre o jornalista Carlos Monforte





A sua saída do canal carioca aconteceu em 2016, a pedido do próprio jornalista. Na época, no comunicado de despedida, a emissora agradeceu ao ex-âncora e afirmou que ele sempre teria um lugar de destaque na história do Grupo Globo.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento do jornalista.

