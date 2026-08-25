Reprodução/TV Globo Renata Vasconcellos e César Tralli

A TV Globo iniciou na última segunda-feira (24) a sabatina com os candidatos à Presidência da República. As entrevistas serão conduzidas por Renata Vasconcellos e César Tralli, com transmissão ao vivo após o "Jornal Nacional" e antes de "Quem Ama Cuida".

O canal carioca convidou os seis presidenciáveis mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada em 14 de agosto pela Quaest.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes de cada partido. Romeu Zema (Novo) iniciou a série de sabatinas. Veja a lista completa por dia:

24 de agosto (segunda-feira): Romeu Zema (Novo);

25 de agosto (terça-feira): Ronaldo Caiado (PSD);

26 de agosto (quarta-feira): Renan Santos (Missão);

27 de agosto (quinta-feira): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

28 de agosto (sexta-feira): Flávio Bolsonaro (PL);

29 de agosto (sábado): Augusto Cury (Avante).





Onde assistir às entrevistas?

As entrevistas serão exibidas logo após o "Jornal Nacional". Além da TV Globo, o público poderá acompanhar a sabatina ao vivo pela GloboNews. O conteúdo também ficará disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Reprodução/TV Globo César Tralli na bancada do JN

Depois, a Globonews apresenta a Central das Eleições, com as análises e repercussões das propostas apresentadas.

Comando das sabatinas?

As entrevistas serão realizadas pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli. É a primeira vez que as entrevistas da Globo com os candidatos serão exibidas após o Jornal Nacional e não dentro do jornalístico.

No período de entrevistas, Ana Paula Araújo e Márcio Bomfim apresentam o Jornal Nacional dos estúdios da emissora no Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Para votar este ano

As eleições de 2026 serão realizadas no dia 4 de outubro (1º turno). Caso haja segundo turno, ele será realizado no último domingo do mesmo mês, 25 de outubro.

Imagem: Reprodução/TV Globo Renata Vasconcellos realiza sabatinas na Globo

Diferentemente das eleições municipais, no pleito nacional o cidadão terá que registrar cinco escolhas na urna eletrônica. No painel a ser preenchido, constam as opções para deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal) e, em seguida, dois nomes para o Senado Federal. A sequência se encerra com a escolha para governador e, por fim, para presidente da República.