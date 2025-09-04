Reprodução/Globonews César Tralli e Natuza Nery se emocionam em despedida

César Tralli ganhou uma homenagem em seu último dia na GloboNews, nesta última quarta-feira (3). O jornalista assume o lugar de William Bonner no Jornal Nacional e foi homenageado pela colega que estará no comando do Edição das 6 , o substituindo. A atração será comandada por Natuza Nery, que se emocionou com a forte declaração sobre ele.

Logo no final do jornalístico, ela explicou o que estava ocorrendo.

"Gente, antes de encerrar esta edição, eu quero chamar alguém muito especial, que eu sei que vocês gostam aí. Olhe ele aí, César Tralli, que veio pra se despedir da gente", disse ela a Tralli, que estava aparecendo na tela.





Tralli, então, retribuiu as palavras da colega de emissora:

"Natuza, boa noite. Parabéns por assumir a Edição das 6. Tô muito feliz por você. Sabe que competência, dedicação ao trabalho você tem de sobra. Então continue fazendo bonito, como você sempre fez aqui. Tô muito orgulhoso de você aqui na Edição das 6", reforçou o jornalista.

O esposo de Ticiane Pinheiro, agradeceu por toda a parceira na emissora. César assumiu a atração no início de 2020. Na época, o profissional se dedicou a uma forte cobertura sobre a pandemia do coronavírus.

“Quero aproveitar para dedicar toda a minha gratidão por todos esses anos aqui na GloboNews. Meu muito obrigado, especialmente a vocês, que estão sempre aqui com a gente pela sua companhia. Eu cheguei aqui na GloboNews, nos primeiros meses de 2020, participando de cobertura especial do cotidiano da capital paulista, dos desafios", frisou.

Por fim, Nery revelou o grande carinho e amizade que nutriu em todos esses anos com César Tralli e faz um elogio ao colega.

"Você não vai embora sem eu me declarar. Eu sabia que eu ia ganhar um grande colega, o que eu descobri depois é que eu ganhei um grande amigo, e eu vou sentir muito a sua falta. Por mim, você não sairia daqui, mas você vai se sentar na cadeira mais importante do jornalismo brasileiro, e isso você merece como ninguém. E eu te beijo muito grande e quero agradecer pela parceria, pelo excelente jornalismo, pelo excelente caráter. Vou parar de falar senão vou ficar mais emocionada do que eu já sou", encerrou ela.