Reprodução/TV Globo Ticiane Pinheiro no Dança dos Famosos

Ana Maria Braga revelou nesta quinta-feira (13), o primeiro participante do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Ticiane Pinheiro é a primeira confirmada da atração dominical.

"Vai começar mais um Dança", disse Tati Machado ao iniciar a pista de quem seria o primeiro nome confirmado. Então, Ana Maria chamou o vídeo e a ex-Record mandou um recado ao público.

"Oi, Ana, ou pessoal do Mais Você. Estou aqui para contar uma super novidade. Gente, vocês sabem que amo dançar, uma festa, uma música, um quadradinho de oito... Mas, agora, vou ter que levar tudo a sério, vou ter que aprender técnicas, coreografias, porque agora eu aceitei esse desafio e eu vou que vou", iniciou Ticiane Pinheiro.

A famosa afirmou que o Dança será um desafio enorme e que a faz mexer em sua zona de conforto. Ela ainda pediu a torcida do público e de Ana Maria Braga.





"Estou aqui para me jogar de cabeça, para aprender realmente. Estou saindo da minha zona de conforto e estou entrando nessa com a cara e a coragem, e eu conto com a torcida de vocês. Tenho certeza de que vocês vão se divertir junto comigo, e eu conto com a torcida da Ana, do Louro e da Tati", disse a filha de Helô Pinheiro.

O Dança dos Famosos 2026 revelará, no próximo domingo (16), quem serão seus participantes.

Agora é oficial, estou no Dança dos Famosos de 2026 e eu conto com a torcida de vocês. Ticiane Pinheiro





















Trajetória de Ticiane Pinheiro

Ticiane Pinheiro Tralli é apresentadora e ex-atriz. Comandou por anos o Hoje em Dia, na Record. Chegou também a apresentar o Troca de Esposas e o Canta Comigo Teen.

É filha do engenheiro Fernando Pinheiro das Dores e de Helô Pinheiro. Possui duas graduações: formou-se em Jornalismo, em 1997, e em Cinema, em 2004.

Em 2014, começou a namorar o jornalista César Tralli. Os dois se casaram em 2017 e tiveram nomes conhecidos como padrinhos, entre eles Ana Hickmann, César Filho, Karina Bacchi, Otávio Mesquita, Ricardo Almeida e Maya Mazzafera.

Como funciona a Dança dos Famosos?

O Dança dos Famosos 2026 está chegando com tudo à tela da TV Globo. A atração, primeiramente, junta todo o elenco para uma apresentação dos concorrentes; depois, eles passam por uma prova em dois grupos maiores. Logo depois, os grupos são divididos nas categorias A, B, C e D.

A competição é dividida em fases: a fase de grupos, que seleciona os melhores de cada time; a repescagem, que dá direito a uma volta; e as fases individuais, quando os participantes dançam com seus professores em ritmos previamente sorteados. Logo depois, os que restarem vão para as quartas de final, semifinal e a grande final, quando o público e os jurados definem o grande campeão.

O Dança dos Famosos começou sob o comando de Faustão e seu Domingão. No entanto, com a saída do veterano dos domingos, a atração passou a ser comandada por Luciano Huck, que apresenta o quadro desde 2022, colocando três edições do programa no ar.

*Matéria em atualização...