Reprodução/Instagram/@csguimaraes1 Apresentador Carlos Guimarães

O jornalista Carlos Guimarães foi dispensado da Band no Rio Grande do Sul. O profissional era chefe do departamento de Esportes, além de comentarista da edição local do programa "Os Donos da Bola".

No entanto, no início de agosto, ele desabafou em suas redes sociais, afirmando que não gostou da explicação que recebeu após dois anos no canal. O jornalista pontuou que se recusa a ser "protocolar" e que, há tempos, vem questionando até a própria coragem.

"Não tem postagem protocolar porque eu me recuso a ser protocolar. Recuso-me a ser condescendente e a ser covarde ao ponto de somente dizer 'obrigado, Band'. Vocês não sabem, mas eu estou há um bom tempo questionando minha própria coragem. E percebi que, assim, do nada, ela vem. Ou precisa de um empurrão para que ela apareça."

No caso, uma demissão, justificada pelo (protocolar) motivo de 'contenção de custos'. Poderiam ter dito que foi simplesmente uma escolha. E está tudo certo. Foi uma escolha me demitir. Carlos Guimarães





O profissional colocou a mensagem em sua postagem junto ao crachá, em uma imagem em preto e branco. Ele reitera que, sim, ficou bastante magoado com a dispensa, mas que esse sentimento passará em breve.





"Saio do ar na Band e deixo meu sincero abraço a muita gente que nem cabe aqui. Sim, eu tenho mágoa, mas passa. Peço, por fim, desculpas a quem prejudiquei quando deixei de ser quem eu sou, quando escolhi, por covardia, comodismo ou até necessidade, um caminho incoerente com meus valores", pontuou.

"Como sou inquieto e tudo é muito rápido, a próxima postagem será para anunciar uma novidade que sempre persegui. Só não postei ainda porque estou esperando o novo crachá", finalizou.

Reação do público

Reprodução/Band Carlos Guimarães faz desabafo





Nas redes sociais, Carlos Guimarães recebeu comentários do público sobre sua saída da TV Bandeirantes.

“Bola pra frente! Tu és muito bom e tens toda a minha admiração”, disse um. “Sucesso, amigo. Tens talento sobrando para novas empreitadas. Só não perca a inquietude”, comentou outro.

“Guima, fiquei muito triste com a notícia da sua saída. Além de um baita profissional, você é um gigante como ser humano. Tenho certeza de que outras portas se abrirão. E não esqueça: quero que você escreva meu livro. Abração”, comentou o apresentador Alexandre Mota, da Band Rio Grande do Sul.

Quem é Carlos Guimarães?

É um apresentador, jornalista, professor universitário e também escritor. O profissional já havia trabalhado no Grupo Bandeirantes, entre 2008 e 2013, como coordenador de Esportes, além de ser comentarista na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre.

Reprodução/Band Carlos Guimarães em 'Os Donos da Bola'



