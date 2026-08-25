Reprodução/TV Globo Sabina Simonato lamenta morte de jovens

Sabina Simonato se emocionou após noticiar, durante o Bom Dia São Paulo desta terça-feira (25), a morte de dois irmãos de São Bernardo do Campo em um acidente na Rodovia Anhanguera. Os jovens voltavam de Barretos, no interior de São Paulo, junto aos pais, quando o carro em que estavam capotou. A âncora da Globo ficou com a voz embargada ao falar sobre o caso, pois conhece parentes das vítimas.

Ao retornar da Festa do Peão de Barretos, o pai perdeu o controle do veículo. Os filhos, Beatriz Siqueira, de 17 anos, e Felipe Siqueira Barbosa de Barros, de 13 anos, não resistiram aos ferimentos. A mãe dos adolescentes e uma prima, Lorena, de 14 anos, estão em estado grave.

A apresentadora afirmou ter proximidade com uma das familiares das vítimas: “Desde ontem a gente está consternado. Vocês sabem, eu sou de São Bernardo. Os dois eu não conheço diretamente, mas a prima, sim. Há uma grande comoção na cidade”, disse.

De acordo com a jornalista, a morte dos irmãos causou uma onda de tristeza na cidade: "O Felipe era jogador do Mauá, uma gracinha, muitos amigos. Já a Bia tinha passado na faculdade, estava feliz da vida. Salvo engano, ela ia fazer o curso de Publicidade", disse a jornalista.

Garotos cheios de vida e, de repente, de uma hora para outra, essas vidas se vão. Você imagina os pais, que também morrem diante disso. Sabina Simonato

Sabina ainda explicou que estava acompanhando todo o caso de perto e informou que a jovem foi transferida para um hospital de Campinas, no interior de São Paulo.

“Eu tenho conversado com a mãe da Lorena. A família conseguiu a transferência dela para um hospital em Campinas. Havia expectativa por essa transferência, que é delicada, e o hospital conta com uma semi-UTI”, disse.

“A Lorena, que é prima desses dois, está em Campinas sendo cuidada. Um abraço. A gente fica na torcida pela recuperação da Lolo”, enfatizou a jornalista, bastante chorosa com o acontecido.

O acidente

Felipe e sua irmã, Beatriz faleceram em um acidente no domingo (23). O carro em que estavam capotou na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP).

Os corpos serão velados nesta terça-feira (25), das 11h às 14h, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. O enterro acontecerá às 15h, no Cemitério Cristo Redentor, em Santo André (SP).



