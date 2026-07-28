Reprodução/Internet Quem Ama Cuida marcou apenas 19,51 pontos de média

A aposta da TV Globo na parceria entre Walcyr Carrasco e Claudia Souto segue dando resultados positivos e satisfatórios no ibope. Depois de um início cercado por questionamentos do público, a novela das nove Quem Ama Cuida emplacou a quarta semana consecutiva de crescimento na audiência da Grande São Paulo, consolidando de vez a recuperação do principal produto da dramaturgia da emissora.

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Entre os dias 20 e 25 de julho, a novela alcançou média de 23,3 pontos, superando os 23,2 registrados no ciclo anterior. Embora o avanço numérico pareça um pouco discreto à primeira vista, ele ganha enorme relevância por representar uma sequência consistente de alta, mesmo em um período desafiador m arcado por uma sequência de alterações na grade de programação devido às transmissões da Copa do Mundo.





O ponto alto da semana aconteceu na sexta-feira (24), quando a trama cravou 24,8 pontos, registrando o seu maior índice desde a estreia. Com esse resultado, o acumulado das nove primeiras semanas de exibição chega a uma média consolidada de 22,4 pontos na principal praça do mercado publicitário brasileiro, São Paulo.



A reação na audiência coloca Quem Ama Cuida em uma posição bastante confortável se comparada a outras produções recentes da mesma faixa. No mesmo período de exibição, a novela supera os números acumulados por T rês Graças, com 21,3 pontos, Vale Tudo com 21,2 pontos e Mania de Você, com 21,8 pontos de média.







Curva ascendente

Apesar da nítida curva de recuperação, Quem Ama Cuida ainda busca alcançar o patamar deixado por algumas antecessoras de peso. Na mesma altura de exibição, Renascer (2024) registrava uma média superior, na casa dos 26,5 pontos.

A diferença atual de cerca de 12,5% representa uma variação estimada em aproximadamente 639 mil telespectadores a meno s na Grande São Paulo, tomando como base a equivalência atual de cada ponto de audiência medido pelo Ibope. Ainda assim, o clima nos bastidores dos Estúdios Globo é de muito otimismo.

Para a cúpula da emissora, a sequência de recordes semanais de Quem Ama Cuida indica que a novela encontrou o tom ideal, reconectando o público com o estilo clássico de novela, marca registrada e infalível de Walcyr Carrasco, e reconquistando a fidelidade do telespectador do horário nobre.



