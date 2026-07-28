Reprodução/Internet Globo reforçou a direção de Quem Ama Cuida na semana passada

A Globo reforçou a equipe de direção de Quem Ama Cuida para acelerar o ritmo de produção da novela das nove. João Paulo Jabur passou a dividir a direção-geral com Caetano Caruso, sob o comando da diretora artística Amora Mautner. A mudança ocorreu na semana passada e busca dar mais agilidade às gravações da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A decisão foi tomada por causa da curta frente de capítulos disponíveis para a produção. Atualmente, os autores trabalham em roteiros posteriores ao capítulo 90, enquanto o capítulo 65 chega ao público nesta semana, uma margem considerada menor do que a adotada pela emissora nos últimos anos. A informação é da Folha de S.Paulo.

A distância reduzida entre os capítulos escritos e os já exibidos faz parte da estratégia definida por Walcyr Carrasco e Claudia Souto para preservar o formato de obra aberta. Com esse método, a dupla mantém liberdade para ajustar a narrativa e alterar o rumo de personagens de acordo com a repercussão da história.

Globo abriu exceção para os autores

Walcyr Carrasco costuma acompanhar a reação do público antes de definir alguns desdobramentos da trama e prefere trabalhar com uma frente menor de capítulos. Souto também aprovou o modelo e concordou em seguir esse formato durante a produção da novela.

Nos últimos anos, a Globo passou a exigir que os autores entregassem uma quantidade maior de capítulos antes da estreia das novelas. O objetivo era facilitar o planejamento das gravações, reduzir custos de produção e diminuir o risco de imprevistos ao longo da exibição. Como comparação, o remake de Vale Tudo (2025) estreou com cerca de 90 capítulos já finalizados.

Mesmo com esse padrão adotado pela emissora, a direção aceitou a proposta de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, permitindo que a novela seja conduzida com maior flexibilidade. João Paulo Jabur já trabalhou anteriormente em Salve Jorge (2012), Malhação (2013), Novo Mundo (2017), Salve-se Quem Puder (2020), Desalma (2020), Nos Tempos do Imperador (2021), Terra e Paixão (2023) e Êta Mundo Melhor! (2025). Recentemente, o executivo também trabalhou em Três Graças, novela criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, ao lado de Luiz Henrique Rios.