Reprodução/Globo Adriana (Letícia Colin) dará início em seu plano de vingança

A atual novela das nove da Globo vive seu momento de maior tensão e, com ele, registra reflexos diretos na audiência. O início da tão esperada vingança de Adriana (Leticia Colin) em Quem Ama Cuida conquistou o público de vez e garantiu um novo recorde de audiência para a novela na última sexta-feira (24).

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A trama assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto alcançou seu ápice no capítulo em que a mocinha finalmente conseguiu convencer Suely (Julia Stockler) a quebrar o silêncio. Em uma sequência bastante elogiada pelos telespectadores, Suely reuniu coragem para ir à delegacia e denunciar Ademir (Dan Stulbach) por assédio, marcando oficialmente o primeiro grande golpe de Adriana contra seus inimigos.





De acordo com dados consolidados obtidos pelo iG junto a fontes do mercado, a trama de Walcyr Carrasco anotou 24,8 pontos de média na Grande São Paulo, na faixa exibida entre 21h20 e 22h23 . O índice superou por uma margem estreita de recorde anterior da novela, no dia 7 de julho, quando a trama marcou 24,6 pontos.

Abaixo das antecessoras

Apesar de ter estreado registrando baixos numeros, tendo registrado seu pior desempenho no dia 11 de julho, com 18,9 pontos, Quem Ama Cuida mostra claros sinais de recuperação e engajamento do público. Embora a novela das nove siga em curva ascendente e embalando os índices do horário nobre, a novela ainda corre atrás dos patamares deixados por suas antecessoras recentes na faixa das nove.

Para efeito de comparação, os maiores recordes recentes da faixa das nove ainda pertencem a Vale Tudo, de Manuela Dias, com 30,9 pontos de média, e a Três Graças, de Aguinaldo Silva, com 27,6 pontos na Grande São Paulo.

Expectativa da Globo

Com o avanço dos ganchos dramáticos, do tom de vingança em cima dos seus maiores inimidos da primeira fase da história, a expectativa da Globo é que o folhetim continue encostando nos índices das novelas anteriores nas próximas semanas, e se encaminhe para os tão sonhados 30 pontos de média.