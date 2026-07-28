Reprodução/SBT Show do Milhão com Patrícia Abravanel

Um participante do Show do Milhão, atração do SBT, chamou a atenção do público ao demonstrar uma dificuldade para responder a um questionamento considerado simples da Língua Portuguesa. Tudo logo viralizou nas redes sociais e contou até com uma brincadeira da Patricia Abravanel.

Rodrigo, um engenheiro civil de 33 anos, começou afirmando que, caso conquistasse o prêmio máximo, deveria investir na própria empresa e viajaria bastante.

O momento que mais chamou atenção foi após uma pergunta que valia R$ 10 mil. O participante tinha como tarefa identificar o gênero das palavras "mesa" e "cadeira". As alternativas que apareceram eram feminino, masculino, neutro e misto.

Rodrigo, sem saber da resposta correta, decidiu pedir ajuda à assistente virtual da atração:"Eu vou usar a inteligência da assistente virtual", disse.

Logo, a inteligência artificial explicou: "Feminino, pois mesa e cadeira são substantivos que em português são sempre acompanhados pelo artigo feminino a, indicando o seu gênero", soltou.

A postura deixou o público do programa surpreso e logo virou assunto nas redes. Os internautas criticaram a dificuldade do candidato ao milhão diante de uma alternativa considerada simples.

Com a ajuda, Rodrigo acertou a resposta e continuou na atração. A participação dele terminou na pergunta de R$ 40 mil, quando precisou responder qual cidade da Europa é cortada pelo rio Tâmisa. E tinha como opções Oslo, Berlim e Varsóvia. A resposta correta seria Londres, Inglaterra.

Sobre o Show do Milhão

Criado originalmente em 1999, o formato foi ao ar até o ano de 2003 e se tornou um dos maiores sucessos do SBT nos anos 2000. A atração chegou a liderar a audiência em diversos dias e voltou em edições especiais em 2009 e 2021. A última versão foi comandada por Celso Portiolli, até retornar com Patricia Abravanel.

O programa voltou em 2024, de forma inédita, dentro do Programa Silvio Santos, agora com apresentação de Patricia Abravanel. A volta chegou a ser cogitada entre 2022 e 2023, mas não aconteceu na época devido a uma briga judicial entre a Sony e o SBT, já que a Sony acusava o canal brasileiro de plagiar o Who Wants to Be a Millionaire? , atualmente exibido no Domingão com Huck.





