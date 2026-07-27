Reprodução/Internet Fantástico perdeu para o streaming pela oitava semana seguida

A crise de audiência da Globo e do Fantástico ganhou mais um novo e dramático capítulo neste domingo (26): pela oitava semana consecutiva, o jornalístico que concentra a maior parte dos investimentos da emissora não conseguiu liderar a audiência de sua faixa horária, feito inédito no atual modelo de aferição de Ibope. O Show da Vida, além de ter sido superado mais uma vez pelas plataformas de streaming, amargou o seu pior desempenho desde o final de dezembro de 2025.

Fantástico amplia sequência negativa

Os índices consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que o Fantástico teve 14,23 pontos de média em sua faixa horária completa, das 20h32 às 23h36. O pico do noticioso comandado por Maju Coutinho e Poliana Abritta, de 16,19, foi menor que a média dos serviços de vídeo sob demanda, que tiveram 16,46 pontos de média durante a exibição do jornalístico da

É a oitava derrota consecutiva do Fantástico, que não sabe o que é liderar a audiência na principal metrópole do país desde a noite de 31 de maio, quando levou um empurrãozinho do amistoso disputado entre Brasil e Panamá, disputado imediatamente antes do jornalístico. Naquela ocasião, turbinado pela entrega de 33 pontos da partida, o noticioso conquistou o seu melhor desempenho do ano, com 18,7 pontos de média, espantando 4 milhões de telespectadores do futebol.

Desde então, o Show da Vida enfrenta um cenário de terra arrasada na principal metrópole do país. A primeira derrota da série de oito edições consecutivas em segundo lugar foi observada na edição de 7 de junho, suplantada pelos streamings por 15,1 a 16,2 pontos. Na semana seguinte, em 14 de junho, a derrota foi por 16,3 a 18,7 de média. Em 21 de junho, foram 16,6 contra 17,4 dos serviços de vídeo. Fechando o mês, no dia 28, o noticioso foi derrotado por 15,3 a 16,7 pontos.

Em julho, a situação donão mudou, culminando com o segundo mês consecutivo de derrotas do jornalístico da Globo. No primeiro domingo do mês, no dia 5, Maju Coutinho e Poliana Abritta foram suplantadas pelos streamings por 14,9 a 18,8 pontos de média. No dia 12, a média do jornalístico caiu mais: 14,6 pontos de média, contra 17,1 do vídeo sob demanda. No dia 19, mesmo com a cobertura do final da Copa do Mundo, uma nova derrota, agora por 15,0 a 16,1.