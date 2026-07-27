Reprodução/SBT Celso Portiolli no Domingo Legal

Celso Portiolli respondeu sobre a provocação inusitada que ocorreu no Caldeirão com Mion, no último sábado (25). Na atração dos Estúdios Globo, mulheres responderam com qual apresentador de TV trairiam seus companheiros "com consentimento", e o contratado do SBT liderou a preferência com folga.

Após o momento para lá de excêntrico, Celso comentou a situação inusitada depois que Barnabella, personagem interpretado por Tiago Barnabé, tocou no assunto durante sua atração no SBT, no último domingo (26).

"Você saiu lá na Globo, foi eleito o homem mais sexy que a mulherada quer ficar. Você desbancou o Bonner."

Portiolli ficou surpreso com a citação na atração da TV Globo, mas brincou com a situação.

Eu? Deve ser piada. Um beijo para quem votou em mim. Se você escolheu o Portiolli para dar uma 'traidinha', se respondeu meu nome, manda uma mensagem. Celso Portiolli

O que aconteceu no Caldeirão?

Celso Portiolli ganhou uma eleição para lá de irreverente no último sábado (25). Durante o quadro "Tem ou Não Tem", do Caldeirão com Mion, o apresentador foi eleito como o que mais as mulheres gostariam de trair seus companheiros.

O contratado do SBT liderou a lista com folga e foi escolhido por 37 das 100 mulheres que responderam ao questionamento: "Se seu parceiro deixasse você trair só uma vez, com qual apresentador de TV você usaria essa carta?".

Logo, o comandante do Domingo Legal desbancou nomes como Marcos Mion, César Tralli e William Bonner.

Confira a lista dos apresentadores citados no quadro:



Celso Portiolli: 37 votos;

Marcos Mion: 19 votos;

César Tralli: 18 votos;

Luciano Huck: 9 votos;

William Bonner: 8 votos;

Tadeu Schmidt: 4 votos.

Mesmo sendo muito desejado pelas mulheres , Celso Portiolli é casado com a designer de interiores Suzana Marchi. Juntos, eles são pais de três filhos: Laura, Pedro e Luana.



Aceno da TV Globo?

Recentemente, o colunista James Ackel, do iG, afirmou que a TV Globo quer Celso Portiolli em seu quadro de funcionários. O maior objetivo é que a TV dos Marinhos quer consolidar sua liderança isolada aos domingos, sempre ameaçada pelo apresentador.

Leia mais: TV Globo quer Celso Portiolli aos domingos

Celso vem ultrapassando a TV carioca com uma certa constância, durante suas sete horas no comando do seu Domingo Legal, atração que herdou de Gugu Liberato (1959-2019), quando o loiro migrou para a TV Record em 2009.

O SBT segue bem com seus dominicais, vencendo sua maior rival, a Record, e dando dor de cabeça à Vênus Platinada. Portiolli, inclusive, tem encostado com frequência no "Em Família com Eliana", que já tem passado por algumas reformulações.



