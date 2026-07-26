Reprodução/SBT Celso Portiolli é citado na Globo

O apresentador Celso Portiolli virou assunto na TV Globo do último sábado (25), precisamente no Caldeirão com Huck. No quadro "Tem ou Não Tem", Marcos Mion quis saber com qual contratado das emissoras as mulheres trairiam os maridos com o "aval" dos maridos.

Então, o contratado do SBT liderou com folga a lista, lembrado por 37 das 100 pessoas entrevistadas na pesquisa do canal global. A pergunta era: "Se seu parceiro deixasse você trair só uma vez, com qual apresentador de TV você utilizaria essa carta?".

Mion apareceu entre as seis alternativas disponíveis, juntamente com César Tralli, Luciano Huck, William Bonner e Tadeu Schmidt. Os apresentadores Rodrigo Faro e Pedro Bial foram citados pelos participantes na pesquisa, no entanto, não apareceram no quadro das respostas.

Logo, o ator Pedro Alves, no ar em Quem Ama Cuida, questionou a plateia.

Reprodução/TV Globo Marcos Mion ficou impressionado com resultado

"Vocês são malucas no Celso? A mulherada ficou de pé. Nunca vi isso, Lúcio Mauro Filho", brincou Marcos Mion com a situação.

Ninguém quer mais saber de troca-troca, e sim de passa ou repassa", disse o comandante do Caldeirão nas tardes da TV Globo, fazendo uma clara referência à atração de Portiolli no Domingo Legal.

Confira a lista dos apresentadores citados no quadro:

Celso Portiolli: 37 votos;

Marcos Mion: 19 votos;

César Tralli: 18 votos;

Luciano Huck: 9 votos;

William Bonner: 8 votos;

Tadeu Schmidt: 4 votos;

Vida pessoal de Celso Portiolli.

Mesmo sendo bem desejado pelas mulheres, Celso Portiolli é casado com a designer de interiores Suzana Marchi. Os dois juntos têm três filhos: Laura, Pedro e Luana.

Aceno da TV Globo?

Recentemente, o colunista James Ackel, do iG, afirmou que a TV Globo quer Celso Portiolli em seu quadro de funcionários. O maior objetivo é que a TV dos Marinhos quer consolidar sua liderança isolada aos domingos, sempre ameaçada pelo apresentador.

Leia mais: TV Globo quer Celso Portiolli aos domingos



Celso vem ultrapassando a TV carioca com uma certa constância, durante suas sete horas no comando do seu Domingo Legal, atração que herdou de Gugu Liberato (1959-2019), quando o loiro migrou para a TV Record em 2009.

O SBT segue bem com seus dominicais, vencendo sua maior rival, a Record, e dando dor de cabeça à Vênus Platinada. Portiolli, inclusive, tem encostado com frequência no "Em Família com Eliana", que já tem passado por algumas reformulações.



