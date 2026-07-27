SBT confirmou Amor Valente para o horário nobre de agosto
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SBT confirmou Amor Valente para o horário nobre de agosto

O SBT confirmou Amor Valente (2012) como sua próxima aposta para o horário nobre. A novela mexicana estreia em 19 de agosto, às 19h, e será exibida em dobradinha com A História de Joana - A Virgem nos primeiros dias. O folhetim chama atenção por apresentar uma história de vingança e disputa por herança que lembra um dos principais conflitos de Quem Ama Cuida, da Globo.

Na trama, Camila Monterde, personagem de Silvia Navarro, muda-se para a casa do tio, Don Daniel, interpretado por Rogelio Guerra (1936-2018), após a morte do noivo em um acidente. A partir desse momento, ela passa a conviver com disputas familiares motivadas pela herança de uma propriedade.

Amor Valente aposta em vingança e reviravoltas

Os aliados de Don Daniel articulam um plano para assumir as terras da família. Ao mesmo tempo, Daniel, vivido por Cristián de la Fuente, é acusado injustamente de assassinato. Para escapar das consequências, ele foge, assume uma nova identidade e, mais tarde, retorna decidido a provar a própria inocência e buscar vingança contra os responsáveis pela armação.

A trama do SBT é protagonizada por Silvia Navarro e Cristián de la Fuente; e antagonizada por Leticia Calderón, César Évora, Laura Carmine, Flavio Medina e José Elías Moreno. Conta com atuações estelares de Fernanda Castillo, María Sorté, Olivia Bucio, Florencia de Saracho, Ricardo Franco Sierra e Alex Sirvent; e com as participações especiais de Lisset, Valentino Lanús.

O enredo apresenta elementos semelhantes aos de Quem Ama Cuida, especialmente na história de Adriana, interpretada por Leticia Colin. Na novela da Globo, a personagem é escolhida por Arthur Brandão, papel de Antonio Fagundes, para receber sua herança por meio de um casamento.

Após o assassinato de Arthur Brandão, a culpa pelo crime recai sobre Adriana, que acaba presa injustamente. Depois, a personagem inicia uma busca por justiça contra aqueles que participaram da conspiração, em uma narrativa que também gira em torno de herança, acusações falsas e vingança.

Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com colaboração de Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack, conta com a direção de Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas, Matheus Senra, Augusto Lana e Rodrigo Oliveira, sob a direção geral de Caetano Caruso e João Paulo Jabur e direção artística de Amora Mautner.

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