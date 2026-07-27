Reprodução/Internet SBT confirmou Amor Valente para o horário nobre de agosto

O SBT confirmou Amor Valente (2012) como sua próxima aposta para o horário nobre. A novela mexicana estreia em 19 de agosto, às 19h, e será exibida em dobradinha com A História de Joana - A Virgem nos primeiros dias. O folhetim chama atenção por apresentar uma história de vingança e disputa por herança que lembra um dos principais conflitos de Quem Ama Cuida, da Globo.

Amor Valente aposta em vingança e reviravoltas

Na trama, Camila Monterde, personagem de Silvia Navarro, muda-se para a casa do tio, Don Daniel, interpretado por Rogelio Guerra (1936-2018), após a morte do noivo em um acidente. A partir desse momento, ela passa a conviver com disputas familiares motivadas pela herança de uma propriedade.

Os aliados de Don Daniel articulam um plano para assumir as terras da família. Ao mesmo tempo, Daniel, vivido por Cristián de la Fuente, é acusado injustamente de assassinato. Para escapar das consequências, ele foge, assume uma nova identidade e, mais tarde, retorna decidido a provar a própria inocência e buscar vingança contra os responsáveis pela armação.

A trama do SBT é protagonizada por Silvia Navarro e Cristián de la Fuente; e antagonizada por Leticia Calderón, César Évora, Laura Carmine, Flavio Medina e José Elías Moreno. Conta com atuações estelares de Fernanda Castillo, María Sorté, Olivia Bucio, Florencia de Saracho, Ricardo Franco Sierra e Alex Sirvent; e com as participações especiais de Lisset, Valentino Lanús.

O enredo apresenta elementos semelhantes aos de Quem Ama Cuida, especialmente na história de Adriana, interpretada por Leticia Colin. Na novela da, a personagem é escolhida por Arthur Brandão, papel de Antonio Fagundes, para receber sua herança por meio de um casamento.

Após o assassinato de Arthur Brandão, a culpa pelo crime recai sobre Adriana, que acaba presa injustamente. Depois, a personagem inicia uma busca por justiça contra aqueles que participaram da conspiração, em uma narrativa que também gira em torno de herança, acusações falsas e vingança.

Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com colaboração de Bruno Segadilha, Julia Laks, Martha Mendonça e Wendell Bendelack, conta com a direção de Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas, Matheus Senra, Augusto Lana e Rodrigo Oliveira, sob a direção geral de Caetano Caruso e João Paulo Jabur e direção artística de Amora Mautner.