Reprodução/TV Globo Ana Maria manda recado para Neymar

A apresentadora Ana Maria Braga aproveitou o Mais Você desta segunda-feira (27) para mandar um recado ao jogador Neymar, do Santos. A veterana comentou a crítica feita pelo atleta a uma reportagem sobre um possível atrito com os jovens da equipe do Peixe. A loira enfatizou que responder críticas, é colocar mais fogo no parquinho.

Após o empate de 2 a 2 entre Santos e Chapecoense no sábado (25), Neymar negou um suposto desentendimento com jogadores jovens do time após o episódio com o time sulista. O atacante classificou a informação dada pelo portal GETV como "totalmente mentira" e afirmou que a conversa no vestiário foi direcionada a todo o elenco.

Então, Ana Maria Braga recebeu o jornalista Alessandro Jodar, que defendeu os colegas jornalistas sobre o episódio. No entanto, a mãe do Louro Mané saiu na frente e endereçou um recado ao jogador.Leia também

"Mas ele não sabe que isso é pior; eu gosto tanto desse moleque. Por experiência de todo mundo que sofre injustiça com internet, eu não sei se com ele vai ser diferente, mas normalmente quando você responde, fica pior", disse Ana Maria Braga.

Se você responder, é pior, não tem uma, deixou falar lá, ficou lá. Aí você responde, tem a réplica, tréplica... Porque aí começa a espalhar. Ana Maria Braga

Alessandro Jodar aproveitou e defendeu a equipe de jornalistas da TV Globo: "Falo do nosso lado, nossa equipe que está nessa cobertura. São todos repórteres excelentes. Nenhum de nós, jornalistas, participa de time de futebol, mas a gente não está falando do que achamos, isso foi o que colhemos na nossa reportagem. Eles não inventaram isso, Ana. Atacar quem é o mensageiro não é o caminho", disse.

Reprodução/TV Globo Atacante Neymar

Por fim, Ana afirmou que o importante é que Neymar entenda a própria verdade. A apresentadora também concordou que, dependendo da situação, o time precisa ser cobrado e que, talvez, uma palavra mal colocada tenha gerado todo o problema.

"A verdade só você sabe, o interessante é ele saber a verdade. E saber o que aconteceu. A molecada poderia ter ficado chateada, cada um tem um jeito de receber um incentivo, uma crítica, uma palavra mal colocada do pessoal que estava lá. Se tem razão, tem que ser cobrado, porque não receber uma crítica para melhorar?", ressaltou.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas, ao longo dos anos, passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de diferentes gerações. Ao lado do icônico Louro Mané, a apresentadora mantém o programa dinâmico e leve, consolidando a atração como uma referência do entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.



