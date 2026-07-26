Uma das figuras mais queridas da Televisão Brasileira esteve muito perto de mudar de casa. Em uma revelação surpreendente feita durante uma participação no podcast comandado por César Filho, o apresentador Celso Portiolli abriu o jogo e confirmou que recebeu uma proposta oficial da TV Globo para integrar o seu casting e sair do SBT.
Apesar da tentativa em arrancar Portiolli da concorrência, a transferência não se concretizou graças a uma cartada decisiva de Silvio Santos, que se movimentou rapidamente para segurar um dos principais pilares de sua emissora.
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Na época da entrevista, Portiolli relembrou os bastidores tensos das tratativas, em que as conversas com a emissora concorrente aconteciam. Demonstrando o estilo enérgico e único de gestão de Silvio Santos, o comunicador relatou um episódio curioso em que foi proibido de acessar o camarim do patrão, sendo redirecionado para tratar de negócios exclusivamente na presidência.
“Teve um fato no meio da negociação, o Silvio proibiu de entrar no camarim dele e me usou como a pessoa para moralizar o negócio, para falar com ele era só na presidência”, relembrou o apresentador do Domingo Legal.
Contra-ataque de Silvio Santos
Mesmo tentando manter os passos e as negociações sob sigilo, Portiolli explicou que a cúpula do SBT já sabia das investidas da Globo. Ao comunicar a chefia sobre o assédio da concorrente, o apresentador foi convocado para uma conversa direta com Silvio Santos. Celso lembrou que chegou a se sentir "o máximo" por estar na mira da líder de audiência, mas logo foi confrontado pelo estilo direto do patrão.
“Só que eu tava com a proposta da Globo, mandei dizer para ele sobre essa proposta, ele mandou me chamar, quando entrei no camarim dele no outro dia, me achando o máximo, ele perguntou ‘quem está te levando para a Globo?’ e eu não podia falar”, contou.
Para convencer o comandante do SBT a cobrir a oferta e garantir sua permanência na casa, Portiolli aceitou renovar o contrato com a emissora paulista, com novos cláusulas. No entanto, o novo contrato veio acompanhado de uma condição estratégica de Silvio Santos: uma multa rescisória astronômica. Segundo o apresentador, o valor estipulado pelo canal tornou qualquer investida futura de outras emissoras financeiramente inviável, blindando o SBT contra novas tentativas de desfalque.
Vitória de Silvio Santos
“Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele estipulou uma multa gigantesca no meu contrato, a partir daí todas as propostas que recebi, a multa tornava a proposta inviável. Aí continuei no SBT”, concluiu.