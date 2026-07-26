Celso Portiolli quase virou contratado da TV Globo
Reprodução/SBT
Celso Portiolli quase virou contratado da TV Globo

Uma das figuras mais queridas da Televisão Brasileira esteve muito perto de mudar de casa. Em uma revelação surpreendente feita durante uma participação no podcast comandado por César Filho, o apresentador Celso Portiolli abriu o jogo e confirmou que recebeu uma proposta oficial da TV Globo para integrar o seu casting e sair do SBT. 

Apesar da tentativa em arrancar Portiolli da concorrência, a transferência não se concretizou graças a uma cartada decisiva de Silvio Santos, que se movimentou rapidamente para segurar um dos principais pilares de sua emissora. 

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Na época da entrevista, Portiolli relembrou os bastidores tensos das tratativas, em que as conversas com a emissora concorrente aconteciam. Demonstrando o estilo enérgico e único de gestão de Silvio Santos, o comunicador relatou um episódio curioso em que foi proibido de acessar o camarim do patrão, sendo redirecionado para tratar de negócios exclusivamente na presidência. 

Celso Portiolli comanda o Domingo Legal. Foto: Reprodução/SBT
Laura e Celso Portiolli no "Domingo Legal". Foto: Reprodução SBT - 28.9.2025
Celso Portiolli comanda o Domingo Legal. Foto: Reprodução/SBT
Celso Portiolli. Foto: Reprodução/Internet
Celso Portiolli no Domingo Legal. Foto: Reprodução/SBT
Celso Portiolli comanda o Domingo Legal . Foto: Reprodução/TV Globo
Celso Portiolli e o Passa ou Repassa. Foto: Reprodução/SBT
Celso Portiolli no Passa ou Repassa. Foto: Reprodução/SBT


“Teve um fato no meio da negociação, o Silvio proibiu de entrar no camarim dele e me usou como a pessoa para moralizar o negócio, para falar com ele era só na presidência”, relembrou o apresentador do Domingo Legal. 

Contra-ataque de Silvio Santos

Mesmo tentando manter os passos e as negociações sob sigilo, Portiolli explicou que a cúpula do SBT já sabia das investidas da Globo. Ao comunicar a chefia sobre o assédio da concorrente, o apresentador foi convocado para uma conversa direta com Silvio Santos. Celso lembrou que chegou a se sentir "o máximo" por estar na mira da líder de audiência, mas logo foi confrontado pelo estilo direto do patrão. 

“Só que eu tava com a proposta da Globo, mandei dizer para ele sobre essa proposta, ele mandou me chamar, quando entrei no camarim dele no outro dia, me achando o máximo, ele perguntou ‘quem está te levando para a Globo?’ e eu não podia falar”, contou. 

Para convencer o comandante do SBT a cobrir a oferta e garantir sua permanência na casa, Portiolli aceitou renovar o contrato com a emissora paulista, com novos cláusulas. No entanto, o novo contrato veio acompanhado de uma condição estratégica de Silvio Santos: uma multa rescisória astronômica. Segundo o apresentador, o valor estipulado pelo canal tornou qualquer investida futura de outras emissoras financeiramente inviável, blindando o SBT contra novas tentativas de desfalque. 


Vitória de Silvio Santos 

“Ele me fez uma proposta e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele estipulou uma multa gigantesca no meu contrato, a partir daí todas as propostas que recebi, a multa tornava a proposta inviável. Aí continuei no SBT”, concluiu.

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