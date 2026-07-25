Reprodução/Internet Record muda programação de domingo com sessão dupla de filmes

Um dia, Celso Portiolli resolveu ir até um hospital da cidade para entrevistar uma das maiores oftalmologistas do país.

Ele estava preparado para ser muito assediado por causa de sua fama.

Mas, ao contrário do que imaginava, ali havia médicos que faziam três turnos de trabalho todos os dias e o que menos viam era televisão.

Logo que chegou, nem foi muito abordado.

Uma ou outra pessoa olhava para ele de maneira incrédula, como se não acreditasse que ali estava Celso Portiolli.

E nem tinham a ousadia de se aproximar dele para pedir uma fotografia.

Então, ele esperou normalmente para ser atendido pela oftalmologista e fazer a entrevista.

Lógico que as câmeras de TV que estavam no local despertavam a curiosidade de todos os que passavam.

Mas as pessoas olhavam mais para a câmera e para o cinegrafista do que propriamente para Celso.

Depois de um tempo, a oftalmologista foi atender Celso. Ele, sempre muito simpático, mostrou mais uma vez que é atencioso com todos. Ele não faz um tipo na TV e outro pessoalmente.





É alegre e simpático com todo mundo. Então, fez a entrevista com a oftalmologista, que é uma das maiores do país e que também não reconheceu Celso.

Eis que, de repente, passou ao lado uma faxineira do hospital, com a vassoura e o balde de limpeza, e reconheceu Celso Portiolli.

Então, foi um verdadeiro caos nos corredores.

Celso foi tão simpático com a funcionária do hospital, beijando-a e tirando fotos com ela, que logo todos também quiseram tirar fotos com ele.

Foi um momento de grande felicidade em um hospital onde, normalmente, os momentos são de tristeza e apreensão.

Mas também foi uma situação que mostrou um Celso Portiolli verdadeiro, sempre feliz por receber o carinho de seus fãs.