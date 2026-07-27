Reprodução/TV Globo Em Família com Eliana na Globo

O programa "Em Família com Eliana" continua na grade de domingo da TV Globo após o término da Copa do Mundo de 2026. Apesar de manter a liderança no horário, um detalhe inesperado nos bastidores do Ibope chamou a atenção: a atração dominical da loira registrou menos público do que o tradicional Globo Rural, exibido nas primeiras horas da manhã.

Eliana, que migrou do SBT para a Globo em 2024, em que já comandou o The Masked Singer Brasil e integra o elenco do Saia Justa (GNT), voltou à guerra de audiência aos domingos da emissora com o Em Família.

Contudo, a concorrência tem apertado, e a apresentadora chegou a empatar em momentos pontuais com o Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli no SBT.





Quanto Eliana deu de audiência?

No último domingo, 26 de julho, a diferença entre o share matutino e o vespertino evidenciou o excelente momento do jornalismo voltado ao mundo rural.

Eliana registrou 7,9 de média. No mesmo horário, o SBT pontuou 5,9 e a Record ficou em terceiro com 4,0 pontos.

A comunicadora recebeu a audiência em alta da Temperatura Máxima, que registrava 10,3 pontos, mas o índice recuou para a casa dos 8,0 de média logo nos primeiros minutos da atração.

Audiência do Globo Rural

De acordo com dados obtidos pela reportagem do iG, o Globo Rural pontuou 9,3 de média. No mesmo horário, o SBT seguiu com 1,3 e a Record 0,8 décimo. Os dados são referentes à Grande São Paulo.

Fenômeno do campo supera a tarde global

Reprodução/TV Globo Globo Rural do último domingo





Mesmo com um número menor de aparelhos ligados no início da manhã (share reduzido), o Globo Rural conquistou uma vantagem de 17% em audiência na comparação direta com o programa da ex-apresentadora infantil.

Enquanto o matutino atingiu picos de 10,9 pontos, a principal aposta das tardes dos domingos da Globo precisou batalhar para segurar a liderança contra o SBT.

Audiência virou motivo de debate

Reprodução/TV Globo Eliana em seu programa na emissora carioca





Mesmo mantendo a liderança, Eliana tem um forte desafio: manter uma distância de Celso Portiolli. No SBT, nos tempos áureos, a loira chegava a dar 10,0 de média.

Em seus últimos programas no canal da Anhanguera, em 2024, o Programa Eliana, exibido em junho, registrou uma média de 7,1 de audiência, quase a alcançada por ela em sua atração na Globo.

Isso fez com que a veterana estreasse novos quadros no domingão global, a fim de ganhar fôlego por mais Ibope.