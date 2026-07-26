Reprodução/Internet Bruna Griphao retorna ao audiovisual com Jogada de Risco

Bruna Griphao está de volta ao audiovisual com Jogada de Risco, série em que interpreta Daniele, uma garota de programa inserida nos bastidores do futebol. A atriz afirmou que aceitou o convite assim que conheceu a personagem e destacou que o projeto representa um momento importante de sua carreira, depois de um período afastada das produções do setor.

Segundo a artista, a nova personagem se distancia de estereótipos ao conduzir a própria história em um ambiente predominantemente masculino. Para, a autonomia de Daniele é um dos principais elementos da narrativa e orientou a construção do papel desde o início dos trabalhos.

“Não poderia estar mais feliz. É um projeto que está sendo idealizado há muitos anos e teve muito esforço para realmente acontecer. Estou muito feliz, grata pela oportunidade, pela personagem, por tudo”, afirmou em conversa com a Marie Claire.

Pesquisa e cenas exigiram preparação

Ao comentar o perfil de Daniele, a atriz ressaltou que a personagem toma decisões pensando em si mesma, apesar dos julgamentos que enfrenta. “É um ambiente machista, com homens em posições de liderança. No entanto, todas essas mulheres que estão na série não estão num lugar de submissão. Então, é muito interessante olhar por esse lugar. Apesar da Daniele ter essa profissão questionável, digamos assim, ela consegue se empoderar e pensar nela. Não é sobre o outro, não é sobre um homem, é sobre ela, a vida dela, o que ela quer para ela”, declarou.

Para interpretar Daniele, Bruna Griphao pesquisou os bastidores do futebol e buscou referências relacionadas às trabalhadoras sexuais. Ainda assim, afirmou que o maior desafio foi compreender a personagem além da profissão exercida.

“O mais difícil para mim foi construir a Daniele e entendê-la para além da profissão dela. Como ela consegue lidar tão bem com esse mundo? Como ela é inteligente, estratégica e observadora? Essa personagem sabe transitar nesse ambiente de uma maneira quase anestesiada das mazelas”, analisou.

Atriz elogia direção e comenta tema da série

A atriz também comentou as gravações das cenas de nudez e destacou o trabalho da coordenadora de intimidade presente na produção. “A gente teve uma coordenadora de intimidade. É engraçado falar, porque realmente tem cenas mais intensas e eu me senti tão acolhida, tão protegida, tão respeitada, tão ouvida, que pareceu mais fácil até do que outros projetos em que eu não tinha cenas tão difíceis", disse.

Durante a entrevista, Bruna Griphao também elogiou o diretor Bruno Safadi, destacando a abertura ao diálogo durante as filmagens. “Ele foi incrível, tem um poder de escuta, é super generoso. Tive um prazer imenso de trabalhar com ele e me senti muito acolhida, respeitada e ouvida dentro do set. Isso faz toda a diferença”, afirmou.

Para a atriz, as discussões apresentadas em Jogada de Risco dialogam com questões presentes na sociedade. “O machismo atua em todas as áreas, inclusive na liberdade sexual feminina. O feminismo vem para garantir que possamos fazer o que quisermos. No caso da Daniele, ela é uma mulher que tem muita ciência do que quer e não está preocupada com os julgamentos”, concluiu.