Reprodução/Globo O autor desabafou com os seguidores e pediu ajuda novamente

Marcos Oliveira, conhecido como o Beiçola de A Grande Família (2001-2014), abriu o seu coração mais uma vez durante uma entrevista especial ao Domingo Espetacular, da Record. O ator surpreendeu ao revelar que tinha um único desejo ao receber alta do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, depois de 20 dias internado.

Leia mais: Acusado de dar golpe em Marcos Oliveira é preso, diz advogada



O veterano da televisão brasileira precisou tratar uma infecção no períneo, que fez com que ele ficasse quase um mês afastado. Ao conversar com o repórter Diogo Menezes neste domingo (25), em sua casa no Retiro dos Artistas, na zona oeste da capital fluminense, o intérprete admitiu que queria apenas uma comida bem específica.

Reprodução/Divulgação Marcos Oliveira, o Beiçola,





“Queria yakisoba com salmão grelhado", declarou. Além disso, ele disse que, apesar de ter até passado pelo CTI (Centro de Tratamento Intensivo), segue firme e forte. “Estamos na luta. Passa a vida, passa a morte, mas o importante é continuar, ter sabedoria e ir em frente", declarou ele, que acreditou ter chegado ao seu limite durante a internação.





“Não senti medo, mas achei que era o fim da linha", acrescentou. Marcos Oliveira ainda admitiu que se apegou a “uma fé inabalável” para prosseguir com o tratamento e deixar a casa de saúde. Ele brinca que, até agora, ninguém realizou o seu desejo. “Ainda estão me devendo o yakisoba", afirmou.

Ao rever os momentos difíceis, ele confessa que a sua esperança foi fundamental. “A vida tem que ser na alegria, não dá para viver no rancor, não sei viver assim", pontuou. “Eu quero viver. Eu quero progredir. Eu quero trabalhar. Ó o amor constrói, querido. Não tem outro jeito. A gente tem que acreditar em uma possibilidade melhor”, concluiu.

O que aconteceu com Marcos Oliveira?

Aos 70 anos, o artista passou por uma cirurgia para a retirada de um abscesso após ser diagnosticado com uma infecção na região do períneo.

Vale destacar que, um dia após a cirurgia para a retirada de um abscesso na região do períneo, Marcos Oliveira deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) e foi transferido para um quarto. Como forma de tranquilizar os fãs, ele gravou um vídeo para atualizar seu estado de saúde.

Reprodução/Instagram/marcosoliveiraator Marcos Oliveira passa por cirurgia





"Olha eu novamente aqui, me recuperando das minhas energias e da minha fala também. Estou me preparando para uma nova aventura de vida. Eu quero fazer os meus melhores trabalhos, então estou me recuperando, estou melhorando e, graças a Deus, sem dor, porque era muita dor e muito sofrimento", declarou o veterano.



