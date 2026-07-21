Reprodução/Internet Galvão Bueno levou o SBT a pico de 8 pontos em São Paulo





A Rede Globo quer corrigir uma bobagem que cometeu ao mandar Galvão Bueno embora.

Depois do fracasso inexorável e retumbante da emissora na Copa, entenderam que ainda não existe substituto para Galvão Bueno.

Galvão continua sendo o Galvão que levou uma audiência incrível para o SBT.

Agora, querem que Tiago Leifert trabalhe ao lado de Galvão.

Reprodução/Internet SBT alcançou sua maior audiência de 2026





No papel, Galvão apresentaria os grandes jogos, enquanto Tiago comandaria os demais, além dos programas esportivos da casa.

Isso pode, sim, dar certo, porque Galvão ainda é o Galvão.

E Tiago pode aprender a ter mais dinâmica nas transmissões.

A Rede Globo mostra que o que ela mesma fez no passado, com a anuência da família Marinho, ao dispensar grandes atores e escritores, foi mais do que uma bobagem: foi um erro idiota que o presente está encarregado de demonstrar.

Já trouxeram de volta grandes escritores e atores.

Agora querem trazer de volta aquele que foi o maior nome do esporte da Rede Globo.

O atual presidente da Rede Globo, Paulo Marinho, além de não saber o que faz, não merece o cargo que ocupa.

Ele serviria, no máximo, para exercer uma função de retaguarda, onde nada do que fizesse tivesse alguma importância.