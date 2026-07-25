Reprodução/YouTube/A Cupula Deborah Secco fala sobre susto em trânsito

Deborah Secco relembrou uma história perigosa que viveu nas ruas. Ela afirmou ter passado por uma situação emblemática após ser ameaçada por um motorista armado devido a um momento de distração ao volante.

Ao contar sobre como é no trânsito, Deborah disse que é uma motorista habilidosa. Porém, afirmou que uma falta de atenção acaba gerando momentos difíceis em vias públicas e isso com uma boa frequência.

De acordo com a atriz, essas falhas ao volante já geraram situações terríveis com outros condutores.

Eu dirijo muito bem, mas sou um pouco desatenta. Então, às vezes, fecho uma pessoa ou outra. Já saiu gente para brigar. Deborah Secco

Para evitar qualquer briga e que isso se alastre para algo mais grave, a artista afirmou que utiliza uma abordagem mais calma e, por muitas vezes, assume o erro para desarmar os condutores estressados.

"Eu abaixo o vidro e falo: 'Ô, moço, me desculpa, eu dirijo um pouco mal'. As pessoas ficam desnorteadas quando me veem. Eu falo: 'Desculpa, eu sou ruim, moço. Não briga comigo porque sou ruim!'", afirmou no Podcast A Cupula, com Felipe Titto.

Mesmo com a estratégia, Deborah relembrou quando o método não funcionou. A atriz disse que estava no celular quando fechou o carro e foi abordada por um homem armado e em estado raivoso.

"Já saíram com arma para mim, porque eu fechei o cara. Ele já veio e disse: 'Você está me perseguindo!'. Falei: 'Eu? Eu nem vi, moço. Estava no telefone, desculpa! disse, ficando chocada ao ver a arma.

No entanto, isso só passou quando o motorista reconheceu a artista. "Ele falou, apontando a arma: 'P*rra, Deborah Secco'", disse. Mesmo com o susto, ela estava no celular com a enfermeira da escola de sua filha. No final, tudo terminou bem.

Climão com ex-Globo

Franciely Freduzeski, 47, causou uma comoção daquelas ao fazer declarações polêmicas durante sua participação no podcast "Ponto de Ironia". Durante a entrevista, a atriz surpreendeu ao classificar Deborah Secco como uma "serpente" no meio artístico.

A ex-Globo respondeu quem escolheria para representar a figura de uma "serpente". Sem pensar duas vezes, ela afirmou que conviveu pouco com Deborah Secco, mas disse ter presenciado comportamentos que desaprovou durante o período em que trabalharam juntas na novela América (2005), da TV Globo.



