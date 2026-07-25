Reprodução/Instagram Sertanejo voltou a pedir desculpas para a cantora

Mais de quatro anos após a polêmica que movimentou o mundo da música brasileira em maio de 2022, o cantor Zé Neto , da dupla com Cristiano, revelou que ainda não conseguiu se desculpar pessoalmente com Anitta. A declaração foi feita na última quinta-feira (23), durante participação no programa Nativíssimo, da Rede Nativa.

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Durante a entrevista, o apresentador relembrou a famosa "treta" entre o sertanejo e a poderosa do funk. Ao responder sobre o assunto, Zé Neto abriu o jogo e admitiu o arrependimento. "Nunca mais falei, não vi também. Se eu visse ela, com toda certeza do mundo, ia pedir perdão porque acho que foi uma coisa que indevidamente, sem pensar. Como te falei, bebia demais e falava o que não devia", assumiu o cantor.





Zé Neto foi além e reconheceu que a sua fala na época foi um ataque direcionado de forma bastante equivocada: “Ataquei uma pessoa que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Estava tão aéreo que não… Eu sinto essa culpa ainda. Um dia vou encontrar ela e pedir desculpa. Já tentei… Anitta, se tiver me vendo, me perdoa", declarou ele.

O cantor também refletiu sobre como o episódio e suas atitudes do passado mudaram após uma transformação em sua vida pessoal e espiritual nos últimos anos: “Acho que depois que comecei a buscar a igreja e tudo mais, vi o quão idiota, infeliz, fui nesse comentário. Não faria de novo, de jeito nenhum", revelou Zé Neto.

O cantor sertanejo concluiu destacando a importância da tolerância e do respeito às diferenças: "Hoje entendo a vida de uma maneira diferente. Lógico, eu com os meus pensamentos, valores, ela com os dela, mas cada um na sua. A gente tem que respeitar também. Acima de tudo, respeitar o próximo é fundamental. Mesmo que a gente não concorde com algumas coisas, mas deve respeito", disse ele.

Relembre o caso

A polêmica entre Zé Neto e Anitta teve início em maio de 2022, durante um show da dupla Zé Neto e Cristiano na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Na ocasião, o cantor fez duras críticas à Lei Rouanet e alfinetou diretamente a cantora.





"Estamos aqui em Sorriso, no Mato Grosso, um dos estados que sustentaram o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de Lei Rouanet, nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no ‘toba’ para mostrar se a gente está bem ou não", disparou na época.

A declaração de Zé Neto diante de uma multidão gerou forte repercussão e uma onda de debates nas redes sociais, mobilizando diversos famosos em defesa de Anitta, como Felipe Neto e Gkay. Na época, acuado pelas críticas, Zé Neto ainda tentou minimizar a situação ao rebater: "Não falei nome de ninguém. Mas o engajamento tá top. Mete o pau", disparou ele.