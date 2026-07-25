Reprodução/X Apresentadora do É De Casa fez questão de elogiar a colega

O clima de descontração e felicidade tomou conta do É de Casa, na TV Globo, deste sábado (25). Durante mais uma entrada do jornalismo no matinal, Maria Beltrão aproveitou o espaço para fazer uma surpresa e prestar uma homenagem pública à jornalista Camila Bomfim.

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Assim que o programa fez a conexão direta com o estúdio do Jornal Hoje para a chamada dos destaques do dia do jornalismo, Maria interrompeu o protocolo para celebrar a nova fase na carreira da colega, que assume o comando de um novo telejornal na GloboNews a partir do dia 3 de agosto.

Reprodução/X Apresentadora do É De Casa fez questão de elogiar a colega





"Antes de ela dar os destaques, como somos uma só Globo, queria dizer que a Camila está estreando, no dia 3 de agosto, um novo jornal da GloboNews. Essa craque maravilhosa, perfeita, sem defeitos, que eu admiro e amo. Uhul!", declarou a apresentadora, esbanjando entusiasmo com a promoção da amiga dentro da empresa.

A iniciativa de Maria Beltrão rapidamente mobilizou os demais integrantes do É De Casa. Talitha Morete também emendou os parabéns à colega de emissora, enquanto o ator Thiago Fragoso, convidado da edição, fez questão de ressaltar o talento da jornalista: "Essa é craque, hein?", disparou ele.

Mantendo o seu característico bom humor, Maria Beltrão ainda brincou com o elogio direcionado à amiga: "Craque sou eu! Ela é do Olimpo! Voltando ao Jornal Hoje...", comentou, arrancando risos dos integrantes do sofá do matinal. Visivelmente emocionada com a surpresa, Camila Bomfim interrompeu o início da sua participação no Jornal Hoje para retribuir o carinho recebido diretamente dos estúdios do É de Casa.

"Não, espera aí, deixa eu agradecer. A gente vai chegar ao Jornal Hoje já, já. Nossa, Maria, te amo. Você sabe, desde sempre. Talitha, beijão para você. Thiago, obrigada, sou sua fã", agradeceu a jornalista.





Nova fase na carreira

Aproveitando a homenagem feita por seus colegas na TV Globo, Camila confirmou oficialmente os detalhes de seu novo projeto na TV fechada, brincando com a espontaneidade.

"Obrigada a todo mundo aí. E não tem propaganda melhor do que essa, então. 3 de agosto, Radar GloboNews. Obrigada, gente!", concluiu, dando sequência aos destaques do dia do Jornal Hoje.