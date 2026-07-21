Celso Portioli abre o jogo sobre safadezas em Podcast
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Celso Portioli abre o jogo sobre safadezas em Podcast

A TV Globo quer Celso Portiolli aos domingos para consolidar a sua liderança.

Ela está disposta a bancar uma fortuna para o Celso, além de gastar outra fortuna na produção.

No SBT, o Celso atingiu o máximo possível, que foi 7 pontos de Ibope.

Já na TV Globo, a família Marinho acredita que o Celso bata 11 pontos.

A conta é simples.

Você soma os 8 pontos que a Eliana já tem com os 3 que o Celso poderia trazer do SBT.

É uma matemática muito simplista, como tudo o que a TV Globo costuma errar.

Não vamos esquecer que a TV Globo criou o TV Globo Esporte para concorrer com a CazéTV e perdeu de goleada.

Mas, no caso do Celso Portiolli, a coisa pode ficar perto da realidade.

No passado, um grande anunciante queria levar o Celso Portiolli para a TV Record.


A conta era parecida. Mas o anunciante da época pagaria o Celso, e outro anunciante pagaria a produção.

E aconteceu que o anunciante que queria pagar o Celso não encontrou um parceiro para pagar a produção, e isso ficou lá no passado.

Agora o show é outro. Agora, na TV Globo, já existe um anunciante disposto a pagar o Celso e outro a pagar a produção.

E, ao que tudo mostra, o Celso estaria disposto a ir para a TV Globo.

Para a TV Record, ele não estava convencido. Mas, para a TV Globo, ele vai, sim.

Parece que o comando da presidente do SBT, Daniela Beyruti, carece de estratégia.

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