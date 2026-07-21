A TV Globo quer Celso Portiolli aos domingos para consolidar a sua liderança.
Ela está disposta a bancar uma fortuna para o Celso, além de gastar outra fortuna na produção.
No SBT, o Celso atingiu o máximo possível, que foi 7 pontos de Ibope.
Já na TV Globo, a família Marinho acredita que o Celso bata 11 pontos.
A conta é simples.
Você soma os 8 pontos que a Eliana já tem com os 3 que o Celso poderia trazer do SBT.
É uma matemática muito simplista, como tudo o que a TV Globo costuma errar.
Não vamos esquecer que a TV Globo criou o TV Globo Esporte para concorrer com a CazéTV e perdeu de goleada.
Mas, no caso do Celso Portiolli, a coisa pode ficar perto da realidade.
No passado, um grande anunciante queria levar o Celso Portiolli para a TV Record.
A conta era parecida. Mas o anunciante da época pagaria o Celso, e outro anunciante pagaria a produção.
E aconteceu que o anunciante que queria pagar o Celso não encontrou um parceiro para pagar a produção, e isso ficou lá no passado.
Agora o show é outro. Agora, na TV Globo, já existe um anunciante disposto a pagar o Celso e outro a pagar a produção.
E, ao que tudo mostra, o Celso estaria disposto a ir para a TV Globo.
Para a TV Record, ele não estava convencido. Mas, para a TV Globo, ele vai, sim.
Parece que o comando da presidente do SBT, Daniela Beyruti, carece de estratégia.