Reprodução/Jovem Pan News Márcia Dantas na Jovem Pan

Márcia Dantas se pronunciou após a confusão nos bastidores da Jovem Pan News, que calhou no afastamento do diretor Diego Castro do programa "Tempo Real" na última terça-feira (21). Ela afirmou que foi surpreendida com a situação e negou qualquer histórico de polêmicas na emissora.

Tudo aconteceu quando a profissional deixou a atração ao vivo, emocionada. Assim, Cassiu Zeilmann assumiu o comando do jornalístico. Logo depois, ela confirmou que a Jovem Pan havia afastado o diretor, que estava substituindo a editora-chefe durante as férias.

"Ele era substituto; minha editora-chefe está de férias. Ele estava há apenas dois dias comigo. Não o conhecia", disse para a jornalista Fábia Oliveira.

Logo depois, a apresentadora negou que tenha tido qualquer problema com colegas de trabalho e explicou que sua reação ao sair ocorreu porque não esperava que iria acontecer todo o desdobramento.

"Eu nunca tive nenhum desentendimento com ele antes. Fui surpreendida. Não o conhecia. Por isso a minha reação. Não esperava. Minha editora é ótima. Jamais tive problema algum com ninguém na Jovem Pan", afirmou por fim.

Sequência de indiretas

Após abandonar a bancada, Márcia soltou algumas mensagens nas redes sociais, no entanto, não citou o ocorrido. Entre o que foi postado por lá estavam frases como: "Você não é imatura quando resolve devolver o desconforto" e "Você não é fraca quando chora".

A Jovem Pan confirmou o afastamento de Diego Castro e afirmou que o diretor seguirá atuando em produções do canal. No entanto, a empresa disse que “o assunto está sendo tratado internamente” e que não comentaria assuntos internos.

Quem é Márcia Dantas?

A jornalista é natural da cidade de Belém. Iniciou sua carreira na capital do Pará aos 19 anos, como estagiária da Record Belém. Em 2008, migrou para a RBA TV, afiliada da Band, onde ficou como repórter até 2011.

Teve uma passagem pela Record Belém entre 2011 e 2015, até que foi transferida para a sede da rede em São Paulo.

Em 2016, passou a trabalhar no SBT, fazendo parte do time de repórteres. Logo depois, passou a apresentar jornalísticos como SBT Notícias, Primeiro Impacto e SBT Brasil. Posteriormente, substituiu Christina Rocha no "Tá na Hora".

No entanto, em janeiro de 2025, o canal da Anhanguera anunciou a demissão de Márcia Dantas, após 9 anos. Em junho de 2025, Dantas é contratada pela Jovem Pan News.



