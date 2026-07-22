Reprodução/Internet Márcia Dantas deixou a bancada durante o Tempo Real

A tarde de terça-feira (21) foi marcada por uma sequência de interrupções durante o Tempo Real, da Jovem Pan. A apresentadora Márcia Dantas deixou a bancada em diferentes momentos da edição, obrigando a emissora a improvisar substituições ao vivo e até interromper a transmissão com uma tela estática do telejornal antes da retomada da programação.

Márcia Dantas foi substituída ao vivo

Segundo apurou a coluna, a jornalista da Jovem Pan deixou a apresentação após ser repreendida pelo ponto eletrônico por Diego Castro, editor-chefe do telejornal. De acordo com relatos obtidos pela reportagem, Márcia Dantas se emocionou durante a transmissão, chamou um intervalo comercial às pressas e deixou o estúdio para tentar se recompor.

Durante a pausa emergencial, a Jovem Pan exibiu apenas uma tela com a identidade visual do Tempo Real. Na retomada, quem apareceu na bancada foi o analista Mário Vitor Rodrigues, que assumiu a condução do noticiário de forma improvisada.

Pouco depois,voltou ao comando do jornalístico, mas deixou novamente a apresentação após chamar uma entrada ao vivo da repórter Camila Yunes. Sem a presença da âncora, a jornalista permaneceu mais tempo no ar, abordando outros assuntos da pauta até encerrar sua participação. Em seguida, a emissora voltou a exibir uma tela estática antes do retorno de Mário Vitor Rodrigues.

A solução definitiva da emissora ocorreu às 14h54, quando Cassius Zeilmann passou a apresentar grande parte do Tempo Real, acumulando a função com o comando do Três em Um. No ar, ele afirmou apenas que a ausência da colega ocorreu por causa de um “problema pessoal”.

Jovem Pan não comentou o caso

De acordo com fontes ouvidas pela coluna, Diego Castro assumiu recentemente a chefia do telejornal do canal após uma reformulação motivada pelo desempenho de audiência da atração. O jornalista está na Jovem Pan desde 2010 e, segundo profissionais da emissora ouvidos pela reportagem, tem uma “personalidade explosiva”. As mesmas fontes também alegaram que sua postura, em alguns momentos, ultrapassaria os limites da gestão de equipe.

Procurada pela coluna, a Jovem Pan não se manifestou até a publicação desta reportagem. Ainda segundo a apuração, a íntegra da edição de terça-feira do Tempo Real deixou de ficar disponível nas plataformas digitais da emissora.