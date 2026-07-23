Reprodução/Instagram Lamine Yamal compra mansão luxuosa que pertenceu à Shakira.

Lamine Yamal, de 19 anos, estrela do Barcelona e campeão da Copa do Mundo, escolheu viver em uma mansão que já pertenceu a um ex-casal famoso: Shakira e Gerard Piqué. O imóvel, localizado em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona, está avaliado em 11 milhões de euros, cerca de R$ 63 milhões na cotação atual.

Construído em 2012, o imóvel foi o lar de Shakira, Piqué e dos dois filhos do casal, Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11, até 2022, quando os famosos anunciaram a separação.

Luxo e conforto

A propriedade luxuosa ocupa um terreno de quase 4 mil metros quadrados e conta com comodidades como piscina interna e externa e quadra de tênis. A mansão ainda possui 6 quartos, cinco banheiros, diferentes áreas de lazer, uma alta rede de segurança, uma sala de estar gigantesca, com vista para o mar mediterrâneo.

Além disso, o imóvel possui um detalhe icônico: um estúdio de gravação, usado por Shakira em outra fase da carreira para compor músicas.





Por que Yamal escolheu a região

Um dos motivos que levou o atleta a comprar a mansão foi a localização. O imóvel fica a poucos minutos do centro de treinamento do Barcelona e próximo às casas de outros jogadores do time.

Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, a segurança reforçada também foi um dos critérios que Yamal levou em consideração na hora de fechar o negócio.

O jogador também pretende realizar reformas no local a fim de criar uma estrutura particular para treinamento e recuperação física.





Astro milionário

A compra do imóvel milionário acompanha a fase atual de Lamine Yamal. Nos últimos anos, o atleta se consolidou como um dos jogadores de futebol mais valiosos da atualidade e uma das estrelas mais promissoras da geração Z.

Segundo um levantamento do CIES Football Observatory, o atacante está avaliado em 358,1 milhões de euros, cerca de R$ 2,08 bilhões na cotação atual.

A ascensão do atleta também tem refletido nos salários. Com contrato firmado com o Barcelona até 2031, Yamal é um dos jogadores mais bem remunerados do elenco. Com salários e bônus por desempenho, ele poderá receber até 40 milhões de euros por temporada, cerca de R$ 233 milhões, caso cumpra as metas previstas no contrato.

Além dos ganhos com o clube, o atacante fatura milhões em contratos publicitários com grandes marcas, como a Adidas, American Eagle, Google, Beats by Dre, Visa e McDonalds.