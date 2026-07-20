Reprodução/SBT Tiago Leifert bate Record com A Grande Final





































Com Tiago Leifert no comando de A Grande Final, o SBT superou a audiência da Record durante o aquecimento para a decisão da Copa do Mundo.

A estratégia da emissora comandada por Daniela Beyruti Abravanel era aquecer e formar uma boa audiência para que Galvão Bueno, Mauro Beting, Alexandre Pato e Nadine dessem prosseguimento à transmissão de Espanha e Argentina.

O Domingo Legal, que em dias normais começa às 11h15 e vai até às 18h15, com Celso Portiolli, encerrou por volta das 14h. Ontem, a atração não exibiu quadros clássicos como o Passa ou Repassa ou Até Onde Você Chega?.





Audiência de Tiago Leifert supera a Record no horário

Reprodução/SBT Tiago Leifert entregou horário para Galvão e sua turma





Entregando para Leifert, o ex-contratado da TV Globo foi bem. Segurou os índices do Domingo Legal e venceu a TV Record no horário. De acordo com os dados obtidos por nossa reportagem, a atração registrou 3,7 de média e picos de 4,6 pontos. No mesmo horário, o canal de Edir Macedo registrou 3,5.



Lembrando que os dados são prévios e podem sofrer alteração no consolidado devido à transmissão conjunta com a N Sports. Os índices são referentes à Grande São Paulo.

Polêmica com Carlinhos Vidente

Reprodução/SBT Vidente faz previsão ao vivo





Tiago Leifert esteve com toda a turma em que trabalhou durante esta Copa do Mundo, em atrações como Torcida SBT e Vem Pro Jogo. O apresentador promoveu A Grande Final de uma forma bem descontraída.

O ponto auge da atração, quando o loiro recebeu o Vidente Carlinhos para receber os méritos. Durante toda a Copa, a emissora da Anhanguera promoveu embate entre médiuns.

Porém, Carlinhos acertou metade das previsões. Na final de ontem, o vidente afirmou que a Espanha ganharia da Argentina e que, no final, o time de Messi iria se envolver em uma briga no final e que ainda haveria uma expulsão. Tudo de fato acabou acontecendo, inclusive o cartão vermelho para Enzo Fernández.

Outro fato que chamou atenção foi que, ao se despedir de Tiago Leifert, Carlinhos falou no ouvido do apresentador que ele deixaria o SBT.

"Não, não vou não. Ele está prevendo a minha saída. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu vou ficar aqui", declarou o jornalista, reforçando seu compromisso com os projetos atuais na casa.