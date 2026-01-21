Reprodução/Internet Datena voltou ao Brasil do Povo após mais de um mês afastado

José Luiz Datena explicou, ao vivo, nesta quarta-feira (21), por que decidiu deixar a RedeTV!. O apresentador falou antes do início do programa "Brasil do Povo" e afirmou que o principal motivo é o cansaço após décadas à frente de atrações policiais diárias. A declaração surpreendeu Sonia Abrão durante a transição entre as atrações.

A conversa aconteceu no encerramento do "A Tarde é Sua", quando Datena comentou a decisão de forma direta e sem aviso prévio. A saída do apresentador da emissora já havia sido especulada pelo colunista do iG James Akel há algumas semana , e foi comentada nesta quarta-feira pelo também colunista do iG Gabriel de Oliveira .

O apresentador afirmou que a saída não representa um rompimento definitivo com a emissora. “É apenas um até logo. As portas estarão sempre abertas, eu estou indo para um novo desafio. Eu estou um pouco cansado. Não é brincadeira há 30 anos fazer três horas e meia, duas horas de programa de televisão”, declarou.

Segundo Datena, a rotina intensa pesou na decisão. Ele diz que a carga de trabalho acumulada ao longo de três décadas tornou o formato diário cada vez mais exaustivo, principalmente no jornalismo policial, que exige dedicação constante.

Novo rumo na carreira

Datena foi contratado recentemente pela EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Após o Carnaval, ele vai estrear um programa semanal de entrevistas na TV Brasil, com uma proposta diferente da adotada nos formatos policiais.

O apresentador diz que pretende reduzir o ritmo profissional. “Tô partindo para outra tentativa de fazer programas, mas com menos intensidade. Porque não são duas horas, são duas horas em 30 anos. Então é um acumulado muito grande. Então, vou fazer programa de entrevistas, coisas mais leves, e acho que vai dar certo”, afirmou.

Ele também explicou que seria inviável conciliar três compromissos ao mesmo tempo. Além do "Brasil do Povo", Datena mantém um programa diário na Rádio Nacional e ainda assumirá a nova atração semanal na TV Brasil.