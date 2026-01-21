Reprodução/Internet Datena pediu demissão da RedeTV!

José Luiz Datena decidiu pedir demissão da RedeTV! na tarde desta quarta-feira (21). Contratado pelo canal paulista em maio de 2025, depois de um semestre dando expediente no SBT, o comunicador era o âncora do programa policial Brasil do Povo, transmitido na faixa das 18h. Ele seguirá no comando do jornalístico até o sábado (31).

O apresentador experiente entregou sua carta de demissão diretamente para Amilcare Dallevo Jr., que passou a ser o único proprietário dadesde o final do ano passado. José Luiz Datena alegou que não teria tempo hábil para conciliar um programa na Rádio Nacional com o Brasil do Povo.

O comunicador também terá outras atribuições na Empresa Brasil de Comunicação, em que também comandará um talk show semanal com personalidades do universo político e da cultura, com exibição na TV Brasil e nas plataformas digitais.

Segunda passagem pela RedeTV!

É a segunda vez em que José Luiz Datena deixa a RedeTV!. Ele também já havia dado expediente na emissora em 2002, durante apenas dois meses, como titular do vespertino Repórter Cidadão. Além da emissora, o jornalista conta com passagens marcantes pela Band (em que foi o rosto do Brasil Urgente durante praticamente 20 anos) e pela Record, em que apresentou o Cidade Alerta e teve sua primeira oportunidade no entretenimento, liderando o game show No Vermelho. Entre dezembro de 2024 e maio de 2025, apresentou o extinto jornal Tá na Hora, do SBT.