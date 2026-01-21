Reprodução/Instagram @oratinho Ratinho

A ideia dele é exótica, mas verdadeira.

Muitos não sabem, mas o Ratinho é dono de hotéis. De alguns, ele é dono sozinho e em outros ele tem uma participação social no empreendimento.

E nas contas que ele faz, a hotelaria dá para ele de lucro mais que as fazendas ou as emissoras de TV ou rádio.

Porém, o grande tesão de Ratinho é fazer TV e rádio.

Ele se realiza na frente do microfone e câmeras de TV.

Ele passa mais tempo em seus programas de Rádio ou TV do que passeando ou descansando onde quer que seja.

Ratinho tem casa, e muito grande, nos Estados Unidos, em Portugal, mas não tem vontade de viajar.

Ele tem as casas para a família dele usufruir quando desejar.

É um custo caríssimo de manutenção, mas ele faz com prazer para dar o prazer à família.

Quando o seu filho Júnior quis ser candidato a governador do Paraná, Ratinho se reuniu com o filho mais novo, que toca os negócios e é responsável pelas quantias de dinheiro, e determinou que o filho arrumasse 28 milhões de reais para que o Júnior pudesse fazer a sua campanha sem depender de dinheiro de ninguém que não fosse da própria família.

Há alguns anos, Ratinho queria ter uma rádio de verdade em São Paulo.

Mas a única que estava de verdade à venda era a Rádio Estadão, dos donos do Jornal Estado de São Paulo, que precisavam fazer dinheiro.

Eu soube que Ratinho pagou 60 milhões pela Rádio Estadão.

Se o número não foi exatamente este, é muito perto disto, porque uma pessoa que esteve com o presidente do Estadão para comprar a Rádio Estadão me contou quanto pediram.

Ratinho sabe muito bem que, durante toda a sua vida, não vai ter lucro para cobrir o que ele pagou pela Rádio Estadão, que hoje tem o nome de Rádio Massa.

Mas o prazer de ter uma rádio de porte em São Paulo é maior.

Ele até sabe que vai demorar para ele ter audiência na rádio. Mas o prazer dele pegando o microfone e falando com as pessoas é muito grande e isto não tem dinheiro que pague.

E agora ele já pediu para a família Abravanel que venda um pedaço do terreno imenso do SBT para que ali ele possa construir um hotel.

Pensando bem, ele deveria quem sabe pedir para a família Abravanel que participe de uma incorporação dentro do terreno do SBT, onde com muita tranquilidade daria para fazer uns 12 prédios e ainda sobraria muito espaço sem tocar nos estúdios.

Primeiro vamos ver se a família Abravanel vai negociar o terreno para o Ratinho fazer o hotel.