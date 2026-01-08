Não é novidade para ninguém que Datena pode deixar a RedeTV! Mas agora que ele começou na TV Brasil, com programa semanal e também na Rádio Nacional, fazendo programa diário, com salário suficiente para o seu sustento, ele não precisa mais aceitar o baixíssimo ibope da RedeTV!, entre 0,1 a 0,2.Datena teve um tempo áureo de mandar e desmandar na TV Bandeirantes, mandando até no presidente da empresa que ainda é o Johnny Saad. Lá o Datena arrumou emprego para os dois filhos dele, o Joel e o Vicente. O seu filho Joel dava 0,5 de Ibope nas manhãs da TV Bandeirantes, mas o dono Johnny Saad dizia que o Joel era ótimo e tinha que ficar ali, como se o dono da emissora fosse o Datena. E definia até os salários dos filhos.A grande jogada dele era sempre ter o nome citado em todas as eleições e no momento exato ele fugia das disputas.Aceitou um salário imenso da TV Record, mas durou ali poucos dias, talvez por não mandar como fazia na TV Bandeirantes. Então voltou à TV Bandeirantes e se acomodou ali até cometeu o seu erro capital.Datena aceitou disputar a eleição de prefeito. Este foi o maior erro da sua vida. A campanha de Datena foi lamentável. O debate quando ele tentou dar uma cadeirada em seu oponente foi o fim da sua campanha.
Ele não teve seu contrato renovado na TV Bandeirantes.Foi trabalhar no SBT, mas não foi feliz lá. Acabou dando trela ao seu amigo Amilcare Dallevo, dono da RedeTV! e foi trabalhar lá. O resultado não poderia ser pior. O Ibope de Datena na RedeTV!é mais lamentável que o Ibope da campanha. E foi salvo por Lula, seu grande amigo, que arrumou um lugar para o Datena na TV Brasil.Agora ele tem a possibilidade de sair da RedeTV! e deixar de dar 0,1 e 0,2 de Ibope. E dizer que a RedeTV! já teve Ibope no passado. Mas isto é um assunto para outro dia.