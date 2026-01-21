Reprodução/Instagram Ana Castela curte férias com amigos em Balneário Camboriú.

Aproveitando a vida! A cantora Ana Castela está passando alguns dias em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A artista está hospedada em uma mansão, acompanhada de amigos. Brincalhona, nesta terça-feira (20), a boiadeira gravou um vídeo descontraído afirmando que ela está bancando a estadia do grupo na cidade litorânea.

No vídeo, os amigos de Castela aparecem a bordo de um barco, quando um deles dispara: "Gente, estou amando essas férias!". Imediatamente, um outro completa: "Tudo all inclusive!", (tudo incluso, em tradução do inglês), referindo-se ao modelo de hospedagem no qual o valor da diária cobre todas as refeições, bebidas e atividades de lazer.





No vídeo, os amigos de Castela aparecem a bordo de um barco, quando um deles dispara: “Gente, estou amando essas férias!”. Imediatamente, um outro completa: “Tudo all inclusive!”, (tudo incluso, em tradução do inglês), referindo-se ao modelo de hospedagem no qual o valor da diária cobre todas as refeições, bebidas e atividades de lazer.





Em seguida, o grupo brinda e comemora a “mordomia”, mas Ana Castela surge fingindo indignação: “Mas não é all inclusive. Eu estou pagando!”. Em resposta, o grupo se dispersa enquanto a boiadeira resmunga: “Eu estou pagando! Eu estou tendo que pagar tudo!”, finalizou a artista.

Muita curtição no litoral catarinense

Ana Castela está curtindo muito sua estadia em Balneário Camboriú. Por meio de suas redes sociais, a cantora vem compartilhando vários momentos descontraídos ao lado do grupo de amigos que inclui outras personalidades da música sertaneja como Duda Bertelli e Day Camargo, da dupla Day & Lara.

Nesta terça-feira (19), a boiadeira aproveitou para curtir o mar de uma forma radical: em cima do jet ski! Ao lado de um amigo, a morena chegou a cair do veículo direto na água. A queda não abalou a dupla, que logo retomou a aventura.

Além disso, Ana Castela mostrou que, além de talento musical, também tem talento para a dança. Ao som do hit “Jet Ski”, colaboração de Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K, a morena deu um show de dança e mostrou que sabe a coreografia de cor.



