Instagram Mariana Goldfarb relembra ensaio sem roupas de 2016: "Coisa horrorosa"

Mariana Goldfarb, de 35 anos, relembrou nesta segunda-feira (19) fotos de 2016 ao participar de uma trend nas redes sociais e comentou um ensaio nu feito na época. A modelo publicou imagens antigas no Instagram e categorizou a imagem como algo negativo, relembrando do processo que foi para tirar a foto.

Nos Stories, Mariana compartilhou cliques de diferentes ensaios fotográficos, incluindo imagens sem roupa, outras de biquíni e de passeios que fez com amigos. Entretanto, uma das imagens chamou atenção: sua foto para um ensaio nu. Na publicações, ela escreveu: “Coisa horrorosa, sem comer, credo”.

A modelo também falou sobre identidade e transformação ao rever o material antigo. “Olhando para essas fotos eu sinto orgulho que a minha essência, quem eu sou, continua ao mesmo tempo que tanta coisa mudou, sou a mesma sem ser”, disse em outro trecho publicado no Instagram.

Desabafos sobre transtornos alimentares



Mariana já abordou publicamente dificuldades relacionadas à alimentação e ao corpo em outras ocasiões. Em meados de 2025, ela fez um longo desabafo sobre anorexia, medo de engordar e episódios de fraqueza física.

Na ocasião, a modelo escreveu: “Às vezes a gente não dá crédito para as coisas que já passou na vida, e tenho tanto orgulho de onde cheguei... odeio romantizar coisa ruim, essa positividade tóxica, mas a minha anorexia foi um portal onde consegui olhar para os meus fantasmas, algumas feridas, e entrar num processo de autodescoberta muito profundo”.

Em outro trecho, Mariana explicou o impacto do transtorno no cotidiano. “Eu tinha pânico de engordar, porque achava que, se engordasse, eu ia ser menos, não ia ser amada e nem aceita... estava sem energia, sem força”, afirmou.

Ela também relatou consequências físicas do período. “Então, algumas vezes depois de fazer exercício, eu caía... em viagens mais longas, eu levava uma mala de comidas 'permitidas'”, escreveu.