Reprodução/Instagram/DaniAlbuquerque/LucianaGimenez Daniela Albuquerque se pronuncia após acusações de participação na demissão de Luciana Gimenez.

Daniela Albuquerque desmentiu boatos de que ela teria envolvimento na demissão de Luciana Gimenez da RedeTV. Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais neste domingo (18), a apresentadora negou ter qualquer ligação com o caso.

Acusada de ter "pedido a cabeça" de Luciana Gimenez, demitida da RedeTV na semana passada, Daniela Albuquerque negou qualquer participação no desligamento da apresentadora.





No vídeo, Daniela revelou estar recebendo ataques em massa nas redes sociais. Segundo ela, esta situação tem resultado em noites em claro e interrupções em sua rotina de estudos.

De acordo com a jornalista, a onda de comentários negativos começou após uma matéria que, segundo ela, foi publicada sem a devida checagem. O texto, segundo Albuquerque, atribuía a culpa da demissão de Gimenez a ela.

"Tenho passado dias terríveis, com muitos ataques a meu respeito, ataques muito levianos por conta de uma matéria que saiu... Uma matéria dizendo que eu 'pedi a cabeça', que eu literalmente demiti a Luciana, como se eu tivesse esse poder de demitir ou contratar alguém", disse a apresentadora.

A apresentadora relembrou sua jornada na emissora - na qual começou como estagiária - e destacou que boatos atrelando seu nome a demissão de colegas ocorrem há anos. Apesar de ser casada com Amilcare Dallevo Jr., dono da Rede TV, a apresentadora negou ter poder de decisão sobre quem é demitido ou não na emissora.

"Desde quando eu comecei na Rede TV, sempre foi assim, sempre. 'Daniela fez isso, Daniela mandou embora não sei quem. Daniela despediu não sei quem'. Nossa, me dá tanto poder, eu não sei de onde que vem tanto poder assim para mim, para eu mandar embora, para eu contratar, para eu fazer isso, fazer aquilo", relatou a jornalista.







Albuquerque ainda revelou estar sofrendo impactos emocionais devido aos ataques virtuais que vem recebendo. "Tudo bem não gostar do meu trabalho, não me achar boa o suficiente, mas atingir o meu caráter, isso não pode, né? É muito triste, sabe? Só paulada. ‘Daniela faz isso, Daniela faz aquilo.’ Sabe, tem uma hora que a gente cansa. A gente quer um pouco de afeto, um pouco de carinho", finalizou a apresentadora do programa “Sensacional”.





Demissão de Luciana Gimenez após 25 anos

A apresentadora Luciana Gimenez foi demitida da RedeTV, após 25 anos. A decisão foi divulgada na última sexta-feira (16) e, segundo a artista e a emissora, foi tomada em comum acordo.

"Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!", dizia a nota oficial sobre o desligamento da apresentadora.