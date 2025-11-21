Reprodução/ YouTube - Band TV Valesca é salva no "MasterChef"

Valesca Popozuda, de 47 anos, surpreendeu os espectadores pela reação inusitada que teve durante o "MasterChef Celebridades". A cantora e compositora pensou que deixaria a disputa pelo desempenho aquém do esperado, mas acabou sendo salva.



Assista:

Quando o trio de jurados, Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Érick Jacquin, decidiu dar outra chance para a funkeira, ela começou a gritar pelo estúdio. Além disso, deu cambalhotas para celebrar a oportunidade de seguir na competição gastronômica.





O momento foi repercutido pelos internautas em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. "Inventou a espontaneidade", disse uma. "Eu não julgo, reagiria igual ou pior", acrescentou uma segunda.

"Pessoal, parem de julgar, a Valesca sempre foi espalhafatosa", completou um terceiro. "Ai, eu achei forçado", prosseguiu um quarto. "Competitiva é ela! Já tem minha torcida, Popozuda", finalizou ainda uma quinta.

Saiba mais

O "MasterChef Celebridades" estreou nesta terça-feira (18), às 22h20. É a primeira vez que a disputa gastronômica tem um elenco formado apenas por figuras públicas. Em outras edições, isso ocorreu, mas mesclando anônimos.

A exibição inédita ocorre às terças. No entanto, há reprises aos domingos, às 16h, na Band. Fora a TV aberta, os espectadores conseguem acompanhar o programa no canal oficial da atração no YouTube, bem como no streaming HBO Max, e no canal privado Discovery Home & Health.

Márcia Goldschmidt, Rachel Sheherazade, Dodô, Pixote, Gilmelândia, Valesca Popozuda, Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin, Luciano Szafir, Hugo Alves, Tiago Piquilo, Maurren Maggi e John Drops foram escalados. O primeiro eliminado foi Hugo Alves.

