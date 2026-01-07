Reprodução/TV Cultura Vera Magalhães deixa o Roda Viva

Vera Magalhães anunciou, na última terça-feira (6), a saída do comando do Roda Viva a partir de fevereiro. A jornalista falou sobre a decisão após mudanças de planos da TV Cultura, que teriam contrariado um acordo de renovação firmado com a profissional em dezembro de 2025.

A informação foi divulgada por meio de uma nota pública assinada por Vera Magalhães, na qual ela detalhou todo o processo de negociação. No entanto, a jornalista afirma que optou por deixar a emissora diante da quebra do acordo acertado com a direção do canal.

De acordo com o colunista do iG Gente, Gabriel Oliveira, o clima entre Vera e a TV Cultura estava bastante conturbado. Em uma reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, Vera Magalhães teria enfatizado que havia acertado a renovação de contrato por mais um ano.

Conforme a nota da profissional, a proposta incluía um período de transição à frente da atração, já que seria sua sétima temporada no comando do programa. Magalhães destacou o desejo de encerrar o ciclo com marcos importantes do jornalístico.





Em parte do comunicado, Vera afirmou que tudo havia sido confirmado pelo canal e que ela, assim, comandaria a comemoração dos 40 anos do programa.

"Falei do meu desejo de coroar este ciclo virtuoso para o programa com a celebração dos 40 anos e a cobertura eleitoral", afirmou. Segundo ela, o acordo havia sido confirmado pela direção da emissora. "Ficou tudo acertado com a direção da emissora nesse sentido, e fui avisada de que seria chamada em breve para assinar o contrato".

"Como isso não aconteceu até o fim do ano e voltaram a sair notas na imprensa colocando a renovação em dúvida, escrevi para a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, no último dia 2, pedindo um posicionamento", continuou.

"Ela realizou uma reunião com a diretora de Jornalismo, Marília Assef, que me comunicou a mudança de planos e me pediu para permanecer até abril. Diante da quebra de um acordo já selado, optei por me desligar de imediato", finalizou Vera.

Fundação Padre Anchieta emite nota

A Fundação Padre Anchieta contestou a versão apresentada pela jornalista. Em nota assinada pela presidente do Conselho Curador da organização, Neca Setúbal, mantenedora da TV Cultura, a fundação afirmou que o colegiado não interfere nos princípios editoriais do canal.

"A Presidência do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta esclarece que o Conselho atua dentro dos limites de suas competências institucionais, conforme definido no Estatuto Social, e se manifesta exclusivamente por meio de reuniões colegiadas, de caráter público", informou.

"Nos termos do Estatuto, o Conselho Curador não delibera sobre questões editoriais. De modo específico, não houve debate sobre o desligamento da jornalista Vera Magalhães durante as reuniões do colegiado", finalizou a fundação em nota.