Reprodução/Internet TV Cultura não renovou contrato de Vera Magalhães

Vera Magalhães anunciou nesta terça-feira (6) a saída do comando do "Roda Viva" a partir de fevereiro. A jornalista comunicou a decisão após mudança de planos da TV Cultura, que contrariou um acordo de renovação de contrato firmado em dezembro de 2025.

A informação foi divulgada em nota pública assinada por Vera Magalhães no Instagram. No texto, a jornalista detalha o processo de negociação e afirma que optou pelo desligamento imediato diante da quebra de um acordo previamente acertado com a direção da emissora.

A saída de Vera da emissora já era esperada. No último domingo (4), a não renovação do contrato da jornalista foi comentada pelo colunista do iG Gente, Gabriel de Oliveira, que mostrou o início conturbado da TV Cultura com Vera Magalhães e Marcelo Tas.

Descrição da reunião

Em reunião realizada em 10 de dezembro de 2025, Vera Magalhães afirmou que havia acertado a renovação do contrato por mais um ano. Segundo a jornalista, a proposta incluía um período de transição no programa, já que esta seria a sétima temporada à frente da atração.

Na nota, Vera Magalhães explicou que manifestou o desejo de encerrar o ciclo com marcos importantes do programa. “Falei do meu desejo de coroar este ciclo virtuoso para o programa com a celebração dos 40 anos e a cobertura eleitoral”, afirmou. Segundo ela, o acordo havia sido confirmado pela direção da emissora. “Ficou tudo acertado com a direção da emissora neste sentido e fui avisada de que seria chamada em breve para assinar o contrato”.

No entanto, com a ausência da formalização e novas dúvidas publicadas na imprensa, Vera buscou um posicionamento institucional. “Como isso não aconteceu até o fim do ano e voltaram a sair notas na imprensa colocando a renovação em dúvida, escrevi para a presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, no último dia 2, pedindo um posicionamento”, declarou.

Segundo o relato, após reunião interna, a jornalista foi informada sobre a mudança de planos. “Ela realizou uma reunião com a diretora de jornalismo, Marília Assef, que me comunicou da mudança de planos e me pediu para permanecer até abril”, afirmou.

A resposta motivou a decisão de saída antecipada. “Diante da quebra de um acordo já selado presencialmente, optei por me desligar de imediato”, escreveu Vera Magalhães.

Na parte final da nota, a jornalista agradeceu à direção da TV Cultura, à equipe do programa e aos profissionais envolvidos. “Agradeço a plena liberdade para praticar jornalismo independente, plural e relevante ao longo de seis temporadas neste que é o mais importante programa de entrevistas da TV brasileira”, afirmou.

Vera também citou nominalmente integrantes da equipe e entrevistados. “E, por fim, meu muito obrigada aos entrevistados, aos mais de 800 jornalistas que passaram pela bancada sob o meu comando e a quem acompanhou. Viva o Roda Viva, essa instituição da TV brasileira. Sigamos.”



O iG Gente entrou em contato com a TV Cultura para quaisquer posicionamentos, mas, até o momento, não obteve retorno. O canal segue aberto para esclarecimentos.

