Reprodução/Instagram/@roxmo/ Roger Moreira detona Wagner Moura

O músico Roger Moreira, vocalista da banda Ultraje a Rigor, utilizou as redes sociais para provocar o ator protagonista de O Agente Secreto, Wagner Moura. O músico resgatou um trecho do artista de anos atrás e disparou contra Moura.

A atração em questão era o Roda Viva, da TV Cultura, exibido quando Jair Bolsonaro (PL) ainda era presidente. O convidado, na época, se recusou a comentar uma declaração do então presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que criticou o longa Marighella, dirigido por ele.

"Eu não vou comentar. Eu não tenho nenhum respeito por nenhuma declaração que venha de qualquer pessoa que faça parte desse governo, nem desse cara, aquele outro cara da Secretaria de Cultura. Não vou comentar, porque não respeito. A gente precisa escolher os combates", disse Wagner Moura.

Na época, Sérgio Camargo afirmou que Marighella seria uma produção racista. Recentemente, Roger Moreira, do Ultraje a Rigor, compartilhou o vídeo do ator e disparou: "Que babaca".





Após o compartilhamento, o post de Roger contou com o comentário dos seus seguidores. "Ele teve uma tremenda atuação como 'Capitão Nascimento'. Parou ali. Sua carreira como ator teve seu fim nesse personagem", disse um. "Que profundidade de argumento... Passa amanhã, Roger", discordou um segundo.

O Agente Secreto

O Brasil conquistou o prêmio de melhor filme internacional no Critics Choice Awards 2026 com o longa "O Agente Secreto". O longa foi protagonizado por Wagner Moura.

A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho foi a escolhida pelo júri formado por críticos norte-americanos, superando títulos como "Foi Apenas um Acidente", "A Garota Canhota", "A Única Saída", "Sirât" e "Belén: Uma História de Injustiça".

A vitória reforça a presença do Brasil na premiação. No ano anterior, o país também figurou entre os indicados na mesma categoria com “Ainda Estou Aqui”, que acabou ficando com o vice para "Emilia Pérez".



