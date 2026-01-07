Reprodução/ Instagram @euandremarques Andre Marques

Andre Marques, de 46 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (6) para conversar com os seguidores. Uma declaração do artista sobre a vida íntima, especificamente sobre a "saudade" de beijar e fazer sexo, repercutiu.

"Já namorou em 2026?", questionou um internauta. "Olha, meu último beijo na boca foi em 2025. Meu último namoro, amor, sexo, foi em 2025 também. Inclusive, saudade, viu?", respondeu o apresentador.





"Se eu dissesse que não tô com vontade, eu estaria mentindo, né? Falei saudade, mas, se eu dissesse que já fiz, também estaria mentindo. Então… vai acontecer em breve", completou ele.

Para aproveitar os primeiros dias de 2026, o comunicador resolveu se hospedar em Fernando de Noronha, em Pernambuco. A praia escolhida foi a da Cacimba, uma das mais buscadas por turistas na região do arquipélago pernambucano.

André começou a carreira da Globo como ator em 'Malhação', em 1995, com o inesquecível Mocotó





Embora seja conhecido majoritariamente pela trajetória como apresentador, Andre Marques também é ator. Ele ganhou projeção nacional ao interpretar Mocotó em "Malhação", exibida pela Rede Globo em 1995, quando ele estreou na TV.

"Vídeo Show", "Amor & Sexo", "É de Casa" e "The Voice Kids" foram algumas das atrações televisivas em que participou, seja como apresentador titular ou como repórter.

Entre os antigos romances, destaca-se o namoro com Fernanda Vasconcellos, que ocorreu entre os anos de 2005 e 2008. Em 2014, passou por uma cirurgia bariátrica e chegou a emagrecer 70 quilos.

André Marques





Em outubro de 2025, Andre Marques voltou à TV em "Angélica ao Vivo", exibido tanto no GNT quanto no Globoplay. Na atração, ele participa de conversas ao lado da mulher de Luciano Huck e outros convidados, além de preparar pratos culinários distintos a cada edição.

Angélica e Andre Marques comandarão nova atração




