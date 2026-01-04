Reprodução/Internet TV Cultura não renovou contrato de Vera Magalhães

A TV Cultura iniciou 2026 com uma situação delicada em seu quadro de funcionários. Vera Magalhães, âncora do Roda Viva, e Marcelo Tas, comandante do Provoca, estão sem contrato desde o dia 31 de dezembro. A emissora da Fundação Padre Anchieta não formalizou a renovação dos acordos antes da virada do ano e deixou o futuro dos profissionais em aberto.



Segundo a Folha de S.Paulo, a direção optou por discutir os casos individualmente após o recesso. A decisão de adiar as negociações partiu de Maria Ângela de Jesus, diretora-presidente da Fundação Padre Anchieta desde junho de 2025.

A gestão chegou a iniciar conversas preliminares antes do fim do ano, mas preferiu travar o avanço das tratativas para meados de janeiro. Essa demora gera desconforto nos bastidores, pois foge do padrão de planejamento usual do mercado televisivo.

Mudanças recentes

O setor de jornalismo da casa passa por uma reestruturação profunda sob o novo comando. Karyn Bravo deixou a bancada do Jornal da Cultura recentemente e cedeu lugar para Rita Lisauskas. Thaís Oyama retornou ao canal após dois anos de afastamento. A incerteza sobre os contratos atuais reflete esse momento de mudanças estratégicas e ajustes na grade da emissora.

Vera Magalhães e Marcelo Tas deixaram edições gravadas

Os telespectadores ainda irão acompanhar Vera Magalhães e Marcelo Tas na TV nas próximas semanas, mesmo sem o vínculo empregatício vigente. A produção do Roda Viva e do Provoca deixou edições inéditas gravadas para cobrir o período de férias. As exibições desses programas começam já na próxima semana e garantem a programação normal durante o mês de janeiro.