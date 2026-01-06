Reprodução/DiaTV Blogueirinha durante sua atração na DiaTV

A DiaTV decidiu não renovar o contrato com Bruno Matos, intérprete da Blogueirinha, para uma nova temporada do programa De Frente com a Blogueirinha. A decisão causou estranhamento, principalmente pelo sucesso da atração desde seu lançamento, em 2021, e pelo histórico do personagem na emissora.

O talk show conquistou o público ao apostar em entrevistas com viés provocativo e ácido, em um formato inspirado no clássico De Frente com Gabi (2002-2015), apresentado por Marília Gabriela no SBT. A transmissão ocorria pelo YouTube, todas as segundas-feiras, às 21h.

Com perguntas excêntricas, a atração rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais, gerando memes e ampla repercussão, consolidando-se como um fenômeno das mídias digitais.

Ao longo das temporadas, o De Frente com a Blogueirinha recebeu diversos convidados conhecidos do público, como Angélica, Bruna Marquezine, Anitta, Sônia Abrão, Nicole Bahls, Wanessa Camargo, Linn da Quebrada, Karol Conká e outros nomes do entretenimento.





Duas edições recentes da atração, exibidas em 2023 e 2024, foram produzidas e veiculadas pela DiaTV. Mesmo com bons números de audiência e popularidade do personagem, os bastidores teriam se tornado conturbados nos últimos anos.

De acordo com o colunista, o canal enfrentou diversos problemas internos relacionados à produção do programa. O descontentamento de convidados com a condução das entrevistas e situações ocorridas nos bastidores teriam pesado na decisão da DiaTV de não dar continuidade à atração.

Por esse motivo, a emissora optou por não se envolver na próxima temporada e encerrou o contrato com a Blogueirinha, mesmo diante do sucesso do projeto conduzido por Bruno Matos.

A Blogueirinha se tornou um fenômeno da cultura pop digital brasileira, transformando a forma como os jovens acompanham o universo dos talk shows, sempre pautada pelo entretenimento e humor brasileiro.

O iG Gente entrou em contato com a DiaTV e com a equipe da Blogueirinha. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Término do casamento

Em 2025, Bruno Matos encerrou o casamento de oito anos com Edson Formaggio. Na época, o YouTuber comentou o quanto foi complicado esse ciclo em sua vida.

"Continuo amando ele. Ele sabe disso. Já fazia um tempo que a gente não estava junto, mas ainda morávamos na mesma casa e mantínhamos respeito um pelo outro. Começou como um tempo, mas a gente percebeu que não era só um tempo. Nesse período, eu falei: 'Olha só, eu sei como é ser gay. Você fica com quem quiser, eu fico com quem eu quero. Amor livre'", disse ele na época.

